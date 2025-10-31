Un 'Halloween' pasado por agua: un temporal de lluvia y viento pone en aviso al noroeste peninsular

La jornada de este viernes 31 de octubre estará marcada por un nuevo episodio de inestabilidad en el noroeste peninsular, donde se esperan precipitaciones persistentes y acumulados significativos, especialmente en los litorales de Galicia, el interior de Pontevedra, el oeste de Ourense, el noroeste de Castilla y León y el oeste del Sistema Central. La llegada de una masa de aire marítima subtropical húmeda y templada mantendrá los cielos muy nubosos o cubiertos en buena parte de la Península y Baleares. Por ello, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el estado de avisos afecta este viernes a Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura, principalmente por lluvia y viento.

El frente permanecerá prácticamente estacionario en el noroeste, favoreciendo la entrada constante de humedad y propiciando lluvias abundantes en esa zona. En el resto del país, las precipitaciones serán más dispersas y menos intensas, mientras que en la vertiente mediterránea y Baleares no se esperan lluvias. Por la tarde, no se descarta que en Galicia se produzcan chubascos localmente fuertes, especialmente en áreas costeras.

Por su parte, las nieblas serán frecuentes en zonas altas del interior peninsular y en depresiones del noreste, reduciendo la visibilidad durante las primeras horas del día. Las temperaturas máximas descenderán en la meseta Norte, el Cantábrico oriental y el alto Ebro, mientras que subirán de forma ligera a moderada en el resto de la Península y en los archipiélagos. Las mínimas bajarán en la mitad sur, la vertiente mediterránea y el este de Castilla y León, con ascensos en el Cantábrico que podrán ser localmente notables. En los Pirineos se esperan heladas débiles.

El viento soplará moderado en la mayor parte del territorio, con predominio de las componentes sur y suroeste, y del oeste en el mar de Alborán. En los litorales gallegos y zonas altas del norte peninsular podrán registrarse intervalos de viento fuerte y rachas muy intensas, especialmente en la Cordillera Cantábrica, los Pirineos y áreas expuestas del noroeste de A Coruña y norte de Lugo.

Predicción para el resto de la semana: Esta tarde y noche: lluvias en Galicia. Viernes y sábado: lluvias persistentes en el noroeste peninsular con acumulaciones importantes. Domingo: algún chubasco ocasional en el interior peninsular. 🌡️Temperaturas habituales de esta época. pic.twitter.com/CSjR0prMT5 — AEMET (@AEMET_Esp) October 30, 2025

Sábado y domingo: de tempestad a cierta calma

Durante el sábado, el sistema frontal se desplazará de forma lenta hacia el este, dejando cielos muy nubosos o cubiertos en la mayor parte de la Península y predominio de nubosidad media y alta en el área mediterránea. De hecho, se prevén precipitaciones en amplias zonas del interior, más persistentes en la meseta Norte, el alto Ebro, el Cantábrico oriental y el norte de Extremadura, con acumulaciones significativas en el oeste del Sistema Central y áreas próximas. A lo largo de la mañana las lluvias tenderán a remitir en el noroeste, quedando chubascos débiles y ocasionales.

Las temperaturas máximas descenderán en el noroeste, mientras que se esperan ligeros ascensos en el resto, más marcados en medianías y zonas altas de Canarias. Por su parte, las mínimas bajarán en el noroeste y el Cantábrico y subirán en áreas del Sistema Central.

Ya el domingo, el frente terminará de cruzar la Península en dirección sureste, debilitándose hasta deshacerse antes de alcanzar la costa mediterránea. La jornada dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en la mitad sur, los Sistemas Central e Ibérico, la vertiente mediterránea y Baleares, que irán remitiendo desde el mediodía. Por la tarde, los cielos tenderán a intervalos de nubosidad media y alta, aunque persistirá nubosidad baja con lluvias débiles en Pirineos, el noreste de Cataluña y el entorno del cabo de La Nao.

En el resto del país, la entrada de altas presiones traerá una situación de mayor estabilidad, con cielos despejados o muy nubosos de nubes altas, salvo en Galicia y el Cantábrico, donde se espera nubosidad baja y algunas precipitaciones débiles, más persistentes en el Cantábrico oriental. Las temperaturas descenderán de forma generalizada, con bajadas notables de las mínimas en la meseta Norte y heladas débiles en Pirineos y cumbres del norte.