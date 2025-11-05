Alerta naranja de la AEMET: lluvias intensas, granizo y riesgo de tornados azotan el oeste

Las precipitaciones marcarán la jornada del miércoles en buena parte del país, especialmente en el oeste peninsular, donde se esperan lluvias persistentes y, en algunos casos, intensas. Galicia será una de las zonas más afectadas, con registros localmente fuertes y acompañados de viento muy intenso. Además, en el extremo suroeste, las tormentas podrían alcanzar gran intensidad y venir acompañadas de granizo grande e incluso de algún pequeño tornado o tromba marina. Además, se prevén rachas de viento muy fuertes en Galicia, zonas altas de Castilla y León, la Cordillera Cantábrica y otros puntos del cuadrante noroeste.

Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ha incluido en su estado de avisos alertas amarillas y naranjas por lluvia, viento y tormentas en Galicia, Castilla y León, Extremadura, Andalucía y puntos del Cantábrico, con especial incidencia en el oeste peninsular. El motivo es que un frente atlántico recorrerá la Península de oeste a este dejando cielos cubiertos y lluvias en la mayoría del territorio.

Las precipitaciones más abundantes se concentrarán en la mitad occidental, donde podrían ser persistentes, mientras que en el centro y sur peninsular no se descarta que algunas tormentas sean localmente fuertes. En cambio, en el extremo sureste y en Baleares los cielos permanecerán con pocos intervalos nubosos y las lluvias serán poco probables. Por su parte, en el norte de Extremadura y el oeste de Andalucía se esperan episodios de tormenta con posibilidad de granizo, mientras que en el interior y zonas altas del centro podrían registrarse chubascos de intensidad variable. En el valle del Ebro y en el interior de Cataluña y del este peninsular podrían formarse nieblas matinales, y en la mitad occidental, brumas asociadas al paso del frente.

El viento soplará con fuerza en varios puntos. Se espera levante moderado en Alborán, con intervalos fuertes en el Estrecho, rolando a poniente al final del día. En el resto del país, predominarán los vientos del sur, girando a componente oeste a medida que avance el frente. En Galicia, el área cantábrica, los Pirineos y las montañas del norte peninsular se prevén rachas muy fuertes, que también podrían registrarse en zonas altas de las mesetas, Extremadura y norte de Aragón.

05/11 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: costeros, tormentas, lluvias y vientos. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/0Y5LHDVMrw — AEMET (@AEMET_Esp) November 4, 2025

Canarias y las temperaturas

Las temperaturas mostrarán un comportamiento desigual a lo largo del día, marcado por el paso del frente atlántico y la variabilidad entre regiones. En el oeste peninsular, los termómetros experimentarán un descenso generalizado, más acusado en zonas de Galicia, Castilla y León y Extremadura, donde el ambiente será fresco durante las horas centrales del día. En cambio, en el centro y nordeste peninsular se prevén ligeros ascensos de las máximas, con valores más suaves en el valle del Ebro y áreas del centro sur. En el litoral mediterráneo, las temperaturas se mantendrán estables, con registros agradables y cielos menos nubosos.

Por su parte, en el archipiélago canario, los cielos presentarán intervalos de nubes altas, tendiendo a nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con posibilidad de lluvias débiles. El viento soplará flojo del oeste, aunque tenderá a establecerse el régimen de alisios conforme avance la jornada. Las temperaturas en Canarias mostrarán pocos cambios respecto a días anteriores. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan valores entre 22 y 27 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre 21 y 26.