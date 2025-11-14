La borrasca Claudia mantiene el temporal con tormentas en el suroeste y nieve en los principales sistemas montañosos

La borrasca Claudia continúa estacionaria este fin de semana al noroeste de la Península y mantiene un escenario de fuerte inestabilidad, con precipitaciones generalizadas, desplomes térmicos y episodios de viento muy intenso en amplias zonas del país. De hecho, la jornada del viernes 14 de noviembre arranca con cielos cubiertos en la mayor parte del territorio y una clara diferenciación entre la fachada oriental, donde tenderán a abrirse claros por la tarde, y el resto de la Península, donde las lluvias serán más persistentes. Andalucía occidental, el Pirineo, el sistema Central, el oeste de Galicia, la cordillera Cantábrica y el entorno de Alborán concentran las precipitaciones más fuertes y continuadas, acompañadas de tormentas y posible granizo ocasional en el oeste andaluz.

Además, en amplias zonas montañosas se registrarán rachas muy fuertes de viento del sur, destacando las de la mitad norte peninsular, los litorales atlánticos, el Cantábrico oriental y las montañas de Mallorca. El ambiente será más tranquilo en Canarias, donde predominarán los cielos poco nubosos con posibilidad de algún chubasco aislado en las islas de mayor relieve. Por su parte, la cota de nieve se situará en las cumbres del Pirineo, el sistema Central y Sierra Nevada. Nieblas y brumas matinales complicarán la visibilidad en entornos de montaña y Alborán, mientras que la calima afectará al este peninsular y Baleares.

Las temperaturas descenderán de manera generalizada durante el viernes, con bajadas notables de las máximas en el Pirineo, Andalucía oriental y Castilla-La Mancha. El viento soplará flojo del este en el nordeste peninsular, más intenso de poniente en el Estrecho y Alborán, y moderado del sur y suroeste en el resto, con rachas que podrán ser localmente huracanadas en cumbres montañosas del norte.

Viernes y sábado : en la península continuarán las lluvias y las rachas de viento fuertes o muy fuertes. Domingo: chubascos ocasionales en la península y Baleares. 🌡️Temperaturas en general propias de la época con ambiente húmedo y desapacible. pic.twitter.com/JbikBFKSs5 — AEMET (@AEMET_Esp) November 13, 2025

Sábado y domingo lluviosos en la Península

Este sábado, la borrasca Claudia seguirá sin desplazarse, manteniendo los cielos muy nubosos y precipitaciones extendidas. Las lluvias serán poco probables en el Cantábrico y el extremo sureste, pero podrán ser fuertes y persistentes en el Pirineo, el sistema Central, el Estrecho, Alborán y el oeste de Galicia. Durante la segunda mitad del día, la llegada de un frente activo reforzará la inestabilidad en el cuadrante suroeste peninsular, donde se esperan tormentas y granizo ocasional. Andalucía occidental y Extremadura concentrarán las precipitaciones más intensas, sin descartar áreas del oeste de Castilla-La Mancha y Madrid. Las temperaturas máximas subirán en Alborán y sierras del sureste, y descenderán en parte del nordeste y Baleares. Pero también el viento soplará del sur y suroeste, con intervalos fuertes en Baleares, el Ampurdán y los litorales atlánticos, y rachas muy fuertes en zonas de montaña y áreas del interior suroeste.

Por su parte, ya el domingo, aunque Claudia tenderá a debilitarse, aún dejará cielos nubosos en la mayor parte del país y precipitaciones más débiles que los días anteriores. Serán poco probables en el Cantábrico oriental, Ebro y buena parte de la fachada este, mientras que podrán ser localmente fuertes o persistentes en el oeste de Galicia, el Estrecho y puntos de Alborán. Las temperaturas máximas bajarán en el Ebro y el interior del tercio oriental, y subirán en el suroeste y oeste de Alborán. El viento será variable en Canarias, de componente sur en Galicia y del oeste y suroeste en gran parte del territorio, con intervalos fuertes y algunas rachas muy fuertes en Baleares, el Estrecho y litorales de Galicia y el sureste peninsular.