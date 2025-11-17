La borrasca Claudia pone en alerta a cinco CCAA con lluvias y tormentas en casi toda España

La borrasca Claudia se desplaza hacia el suroeste de la Península dejando cielos nubosos o cubiertos en gran parte del territorio. El paso de Claudia se encuentra ya en fase madura y ya solo el noreste mantiene un predominio de cielos poco nubosos, mientras que en el resto del este peninsular y en Baleares se alternarán los intervalos nubosos. Según La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Andalucía, Asturias, Baleares, Cataluña y Ceuta se mantienen activados avisos por precipitaciones durante la jornada.

Las lluvias serán más probables en la mitad sur de la vertiente atlántica y en el área de Alborán, aunque también podrán darse de manera más aislada en el extremo norte atlántico, el archipiélago canario y el sureste de la Península. Además, en el suroeste se espera que las precipitaciones sean más abundantes y que vayan acompañadas de tormentas ocasionales, con probabilidad de que sean localmente fuertes y persistentes en el entorno del Estrecho. A lo largo del día, las precipitaciones tenderán a remitir de norte a sur, a medida que se abran claros en amplias zonas del país.

Pese a esta mejoría progresiva, la entrada de un nuevo frente mantendrá la nubosidad y las precipitaciones en la cornisa cantábrica, el alto Ebro, el norte del sistema Ibérico y los Pirineos. De hecho, conforme avance la tarde, los chubascos podrán extenderse al noreste de Cataluña y al norte de Baleares, donde no se descarta que alcancen intensidad fuerte a últimas horas. La cota de nieve se situará inicialmente en 1.800/2.000 metros, bajando hasta 1.400/1.600 metros en el norte peninsular. Además, se prevén bancos de niebla matinales en Galicia y en áreas de montaña, formaciones que podrían intensificarse y generalizarse por la tarde en las montañas del norte.

Por su parte, el viento soplará de componentes oeste y sur, rolando a norte en la Península y Baleares, mientras que el poniente continuará activo en el Estrecho y Alborán. En el interior los vientos serán flojos, moderados en el Ebro y en los litorales, con intervalos fuertes en el Ampurdán y posibilidad de rachas intensas en Galicia, Cantábrico y Alborán.

🥶 Una masa de aire de latitudes altas, muy fría, llegará a España en los próximos días. ➡️ Las temperaturas bajarán progresivamente. Heladas a partir del martes, que se extenderán e intensificarán los días siguientes. ➡️ Temperaturas bajas para la época, propias del invierno. pic.twitter.com/fhe5yajlWH — AEMET (@AEMET_Esp) November 16, 2025

Canarias y las temperaturas

Las temperaturas máximas descenderán en el Cantábrico, el valle del Ebro, el tercio sur peninsular y las zonas mediterráneas. En contraste, subirán en el extremo noroeste de la vertiente atlántica y en el oeste del sistema Central, con pocos cambios en el resto del país. Por su parte, las mínimas bajarán de forma generalizada, además, en el Pirineo se producirán heladas localmente moderadas.

En Canarias, la jornada estará marcada por cielos nubosos en los nortes de las islas, donde habrá probables precipitaciones dispersas. En el resto del archipiélago predominarán los intervalos nubosos, acompañados de viento moderado de componente norte. Las temperaturas en el archipiélago se moverán en valores suaves: en Las Palmas de Gran Canaria oscilarán entre 20 y 25 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife lo harán entre 20 y 24. Estas cifras contrastan con el descenso previsto en gran parte de la Península, consolidando a Canarias como una de las zonas más estables térmicamente en esta jornada.