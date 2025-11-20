El aire ártico devuelve el invierno a España con nieve a 500 metros y avisos en 9 comunidades

La entrada de una masa de aire de origen ártico devuelve el pleno invierno a España, con nieve cayendo desde los 500 metros, lluvias persistentes en el Cantábrico, viento muy fuerte en la mitad norte y un desplome generalizado de temperaturas, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Catorce provincias estarán en aviso — algunos de ellos de nivel naranja— por nieve, viento u oleaje.

La nevada será el fenómeno central de la jornada. La cota descenderá desde unos 1.000 metros hasta los 500 metros, dejando acumulados importantes en la Cordillera Cantábrica, el norte del Sistema Ibérico y los Pirineos. En estas zonas, Cantabria, Asturias y Castilla y León se activan avisos naranjas, los de mayor relevancia hoy.

Las Comunidades Autónomas de Aragón, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja mantienen avisos amarillos por acumulaciones menores pero igualmente destacables.

⚠️AVISO ESPECIAL | Nevadas en cotas bajas. ➡️ La nieve cae ya este miércoles en montañas del norte, con una cota que descenderá el viernes hasta 300-400 metros. ➡️ Afectará a vías de comunicación importantes. Mantente informado de la situación. + info: https://t.co/48Lsr8QC4f pic.twitter.com/esNwsvOGRk — AEMET (@AEMET_Esp) November 19, 2025

Lluvias persistentes y chubascos fuertes

El Cantábrico afronta otro día de lluvia continua, con episodios localmente fuertes en litorales y zonas de montaña del interior. La zona de Cantabria es la única que se encuentra en aviso amarillo por lluvias.

En Baleares y el nordeste de Cataluña también podrán darse chubascos intensos, ocasionalmente acompañados de tormenta o granizo. La isla se encuentra en alerta amarilla por oleaje mientras en Cataluña, al aviso amarillo por nieve citado anteriormente, se suma otro por viento así como uno naranja por oleaje.

El archipiélago canario tendrá nubes, sobre todo altas en las islas orientales, y lluvias débiles en las islas con relieve. En el resto de la Península predominará el cielo nuboso, con chubascos dispersos, mientras que el suroeste se librará de la inestabilidad con más claros.

Desplome térmico, heladas y viento

Las temperaturas caerán de forma generalizada en la Península y Baleares. Las heladas serán débiles en amplias zonas del interior, moderadas en montañas del norte y localmente fuertes en Pirineos.

En provincias como Ávila, León y Cuenca el termómetro descenderá hasta un grado bajo cero, mientras que la máxima de 20 grados se alcanzará en zonas de Almería, Alicante, Málaga y Melilla.

El viento cobrará protagonismo en las montañas de la mitad norte, el bajo Ebro y los litorales expuestos del Mediterráneo y Cantábrico oriental, donde se esperan rachas muy fuertes. El poniente soplará moderado en el Estrecho y Alborán, y el alisio seguirá activo en Canarias.