El hielo y la nieve complican el tráfico en el norte de España

El temporal que ha llegado a España ha dejado decenas de carreteras en situaciones delicadas. Los tramos afectados por el hielo y la nieve se concentran en el norte de España, sobre todo en Cataluña, País Vasco y La Rioja.

El Servicio Catalán de Transito (SCT) ha establecido este viernes la obligatoriedad de cadenas en seis carreteras de la provincia de Lleida debido a la presencia de hielo en la calzada. Las vías afectadas son la L-504 en Lladorre, la L-510 en Alins, la L-500 y la L-501 en la Vall de Boí, la C-142b en Naut Aran y la C-28 en Vielha, según informó el organismo en un mensaje difundido en ‘X’. Además, la N-230 a la altura de Vialler permanece restringida para vehículos articulados por acumulación de nieve.

En el País Vasco, el temporal de lluvia y nieve ha obligado a cerrar el puerto alavés de Opakua, mientras que es necesario el uso de cadenas en el alto de Orduña y en la A-15 entre Navarra y Andoain, en el tramo guipuzcoano, según el Departamento vasco de Seguridad. También se recomienda extremar la precaución en numerosos puertos del territorio, como Azazeta, Bernedo, Etzegarate, Vitoria, Herrera, Jaizkibel, Kurtzeta, Udana, Urraki y Urto, así como en las autovías N-622 (Altube-Vitoria) y A-1 (Miranda-Vitoria).

Castilla y León, Asturias y Cantabria

Ante la previsión de un empeoramiento de las condiciones meteorológicas, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha activado 541 máquinas quitanieves en Castilla y León, Asturias y Cantabria para garantizar la vialidad durante el temporal previsto entre este jueves y el viernes.

En La Rioja, el Gobierno regional ha puesto en marcha su nuevo dispositivo de vialidad invernal, integrado por más de 100 profesionales y una flota de 21 vehículos fijos, con el objetivo de minimizar los efectos del frío y la nieve en la red autonómica. El plan cuenta con 11 camiones quitanieves con esparcidor de fundente —cinco en Rioja Alta, cuatro en Rioja Centro y dos en Rioja Baja— y 10 tractores quitanieves, desplegados según las necesidades de cada zona.

Para asegurar el suministro de material fundente, Infraestructuras dispone de nueve silos de sal distribuidos por la comunidad, además del acopio disponible en el Parque de Servicios del Gobierno regional. En total, se prevé esparcir 1.700 toneladas de sal durante los próximos meses para evitar la formación de placas de hielo y la acumulación de nieve.

Ocho equipos trabajan en el tratamiento preventivo y correctivo de hielo y nieve: cinco en La Rioja Alta y tres en La Rioja Baja, así como en zonas de montaña como Camero Viejo, el valle de Ocón y el Jubera. Según el Ejecutivo riojano, la situación se ha mantenido de forma estable y sin incidencias.

El Servicio de Carreteras recomienda, no obstante, moderar la velocidad en áreas de montaña ante la posible aparición de placas de hielo. Los puertos de la red secundaria permanecen abiertos, salvo el Alto de Vallaroso, entre Navalsaz y la LR-283, que continúa cerrado.