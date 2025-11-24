Un frente barre la Península: avisos amarillos por rachas de viento muy fuertes y lluvias

La llegada de un frente asociado a una borrasca situada sobre el oeste europeo dejará este lunes una jornada marcada por cielos nubosos o cubiertos en buena parte de la Península, así como por un incremento notable de la inestabilidad en varias regiones. Las precipitaciones más significativas se concentrarán en la vertiente cantábrica y en Galicia, donde podrán ser persistentes y, en momentos puntuales, localmente fuertes. A lo largo de la tarde, estas lluvias tenderán a desplazarse hacia el sur, aunque con menor intensidad, manteniendo la posibilidad de acumulaciones prolongadas en áreas del Sistema Central y de la Ibérica norte. Al final del día no se descarta que las precipitaciones alcancen también a las islas Baleares, acompañadas ocasionalmente por alguna tormenta aislada.

Según el estado de avisos publicado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), varias comunidades autónomas mantienen avisos activos, mayoritariamente de nivel amarillo, por distintos fenómenos atmosféricos. Por ejemplo, la lluvia será motivo de aviso en Cantabria, Galicia, Navarra y País Vasco. Los fenómenos costeros serán peligrosos en Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana y Melilla. Y, por último, las rachas de viento podrán ser muy fuertes en regiones como Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana.

La presencia del frente favorecerá además la formación de brumas y bancos de niebla en zonas altas del interior peninsular. Por su parte, el viento soplará del oeste y suroeste en la mayor parte del país, salvo en los litorales cantábrico y occidental gallego, donde girará al norte a partir del mediodía. Las rachas podrán ser moderadas a fuertes en el litoral cantábrico, Alborán, golfo de Valencia y sur de Baleares, con probabilidad de rachas muy fuertes en Ibiza. En cambio, en el interior peninsular, el viento será flojo a moderado, aunque con episodios de rachas muy intensas en la fachada sur y este mediterránea, zonas de la Ibérica y otras sierras del arco mediterráneo.

Canarias y las temperaturas

En cuanto a la evolución térmica, las temperaturas máximas descenderán en el extremo norte y en regiones elevadas de la mitad sur, mientras que experimentarán ascensos en el noroeste, el litoral mediterráneo y Baleares. Por su parte, las mínimas caerán en el noroeste y en el área de Pirineos, pero subirán en el resto del territorio peninsular, con un ascenso que podrá ser notable en amplias zonas de la meseta Sur y de forma local en la fachada mediterránea y Mallorca.

En cuanto a la situación en el archipiélago canario se prevén intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias débiles y ocasionales en las islas centrales. La jornada estará marcada también por la presencia de calima, con concentraciones especialmente altas en Fuerteventura y Lanzarote, extendiéndose durante la primera mitad del día a Tenerife y Gran Canaria. En cuanto a los valores previstos, se espera un ambiente suave en las islas más pobladas. En Las Palmas de Gran Canaria, las temperaturas oscilarán entre 22 y 25 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife lo harán entre 20 y 26 grados, en un contexto general de temperaturas al alza en buena parte del país.