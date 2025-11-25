La AEMET activa avisos en once comunidades por nieve, viento y fuertes lluvias

Un frente activo continúa recorriendo la Península y Baleares dejando este martes una nueva jornada marcada por los cielos nubosos o cubiertos, precipitaciones en amplias zonas del tercio norte y un ambiente dominado por el viento. La inestabilidad se mantiene especialmente en el Cantábrico oriental, donde las lluvias pueden ser persistentes y localmente fuertes, mientras que en el resto del país la nubosidad tenderá a disminuir a medida que avance el día.

Por todo ello, a Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET) mantiene avisos activos en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco y la Comunidad Valenciana. Los fenómenos señalados están asociados al viento, la nieve y las precipitaciones, con tramos horarios marcados en amarillo y algunos en naranja, lo que indica una intensidad mayor en determinadas franjas del día. Esta combinación de colores dibuja un escenario de inestabilidad extendida, especialmente en áreas del norte, noreste y litoral mediterráneo.

De hecho, las lluvias alcanzarán Baleares, con posibilidad de tormentas ocasionales, un fenómeno que también puede darse en el Cantábrico oriental. Andalucía y el cuadrante sureste registrarán chubascos débiles a primeras horas, mientras que las montañas del norte y de Andalucía tendrán bancos de niebla matinales. En Canarias, la calima tenderá a remitir a lo largo de la jornada.

Además, la nieve será protagonista en las cordilleras del norte. La cota comenzará entre 1.000 y 1.300 metros, descendiendo hasta los 700 metros al final del día en el cuadrante nordeste. Las acumulaciones serán significativas en el Pirineo y la Cordillera Cantábrica, con posibilidad de que también aparezcan en el norte del Sistema Ibérico. Este descenso de cota se combina con la persistencia de las precipitaciones en el extremo norte peninsular.

El viento predominará del oeste y noroeste en la Península y Baleares, con intensidad moderada en litorales y en la mitad nordeste. Tanto que se esperan rachas muy fuertes en Tarragona, Castellón, Baleares, Ampurdán, Alborán y, en las primeras horas, en zonas interiores del sureste peninsular y del Cantábrico oriental. En el bajo Ebro podrían superarse los 100 km/h. Por su parte, en Canarias tenderá a establecerse el alisio moderado.

24/11 19:48 AVISOS MAÑANA | España: vientos, lluvias, costeros, nevadas y polvo en suspensión. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/rkKiyoTtq6 — AEMET (@AEMET_Esp) November 24, 2025

Canarias y las temperaturas

Las temperaturas máximas bajarán en la mitad norte peninsular y en ambos archipiélagos, mientras que en el resto apenas variarán. En cuanto a las mínimas, estas subirán en el Guadalquivir y los litorales de Alborán, pero descenderán en el resto del país. Habrá heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte y sureste, así como localmente en la meseta Norte y en el nordeste de la meseta Sur, siendo moderadas en los Pirineos.

Las temperaturas en Canarias se mantendrán estables respecto al descenso más acusado de la Península. En Las Palmas de Gran Canaria oscilarán entre 20 y 24 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife lo harán entre 19 y 23, con un ambiente templado pese a los intervalos de nubes. Estos valores contrastan con las bajadas previstas en la mitad norte peninsular, donde la presencia de nieve y el viento acentuarán la sensación de frío. En el archipiélago, aunque no se descarta algún chubasco ocasional en las islas montañosas, el escenario térmico seguirá siendo moderado.