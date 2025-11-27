El frío se afianza: mínimas en descenso y heladas en buena parte del interior peninsular

La jornada de este jueves predominará la estabilidad en la Península, con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del territorio. Únicamente el tercio norte presentará un escenario más inestable, con abundante nubosidad y posibilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en puntos del norte de Galicia, el alto Ebro, el Cantábrico y los Pirineos, donde la cota de nieve ascenderá de 800/1000 metros a 1400/1600 metros. Además, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), permanecen activados avisos en Aragón, Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana por viento y fenómenos costeros.

También se espera nubosidad baja durante las primeras horas en zonas de la meseta Norte, aunque con tendencia a disiparse conforme avance la mañana. En Baleares predominarán los cielos nubosos en el este del archipiélago, donde podrán producirse chubascos, especialmente en Menorca y de forma ocasional en Mallorca, con tendencia posterior a abrirse claros. Las Pitiusas, por su parte, tendrán cielos poco nubosos.

En Canarias, el tiempo mostrará variaciones según las islas. Las de mayor relieve registrarán cielos nubosos y precipitaciones débiles, más probables durante la madrugada, mientras que en las islas orientales predominarán los intervalos nubosos. Las nieblas matinales también podrán aparecer en Galicia y en zonas montañosas del norte, así como de manera puntual en áreas de la meseta Norte.

Por su parte, el viento será otro de los protagonistas del día. La tramontana soplará con fuerza, con rachas muy fuertes en el Ampurdán y el norte de Baleares, aunque tenderá a amainar con el avance de las horas. También se prevén rachas muy fuertes en el Pirineo y el bajo Ebro durante la primera mitad del día. En Canarias soplará el alisio moderado, mientras que el cierzo dominará en el Ebro y el levante en Alborán y el Estrecho. En el Cantábrico, norte de Galicia y litorales de la fachada oriental se impondrán vientos de componente oeste, y en el golfo de Cádiz, de componente norte. En el resto del territorio los vientos serán flojos, con predominio de la componente norte.

Jueves y viernes: predominio de sol con bancos de nieblas matinales en el interior peninsular. Heladas débiles en el interior peninsular, fuertes en Pirineos. Sábado y domingo: lluvias en el cuadrante noroeste peninsular. 🌡️Ambiente frío por la mañana y por las noches .

Canarias y las temperaturas

En cuanto a las temperaturas, se espera un ascenso de las máximas en la mayor parte de la Península, especialmente acusado en zonas montañosas del norte. En áreas bajas del oeste los valores se mantendrán sin grandes cambios, mientras que en las depresiones del noreste y en los litorales de Alborán y del sureste se prevén ligeros descensos. En cuanto a las mínimas, descenderán en la vertiente mediterránea y, de manera más suave, en el cuadrante noroeste y en la vertiente atlántica sur. Seguirán produciéndose heladas en zonas de montaña de la mitad norte y del sureste peninsular, así como en la meseta Norte y el este de la meseta Sur, que podrán ser moderadas y localmente fuertes en los Pirineos.

Por su parte, en Canarias, se esperan valores suaves: en Las Palmas de Gran Canaria las temperaturas oscilarán entre 18 y 23 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se situarán entre 18 y 22 grados, en línea con la estabilidad prevista en la región.