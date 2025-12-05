Las temperaturas se disparan en el Puente de la Constitución tras el paso de los frentes

El tiempo de los próximos días en la Península y Baleares, señalados por el Puente de la Constitución, estará marcado principalmente por la evolución de las temperaturas, que experimentarán un ascenso generalizado tras varios días dominados por frentes atlánticos. Aunque persistirán las precipitaciones en zonas del norte y seguirá habiendo nevadas en áreas de montaña, la subida térmica será el elemento más destacado tanto el viernes como durante el fin de semana.

De hecho, para este mismo viernes 5 de diciembre, se espera un aumento de las temperaturas en la mayor parte de la Península, un ascenso que podrá ser notable en el Cantábrico en el caso de las máximas. Las mínimas también repuntarán en amplias zonas, aunque seguirán registrándose heladas en los Pirineos y de forma más dispersa en otros entornos montañosos. A pesar de la presencia de cielos nubosos y el paso de un nuevo frente, el ambiente será más suave que en jornadas anteriores, especialmente en el norte, donde el aire templado asociado al flujo del suroeste contribuirá al ascenso térmico. De hecho, en toda España, solo Canarias mantendrá valores similares a días previos, sin cambios significativos.

😎 El tiempo del puente de diciembre estará marcado por la presencia de un anticiclón. 🌡️ Temperaturas suaves, sin apenas heladas y 20 a 22 °C en zonas costeras. 🌂Algo de lluvia el sábado, que irá a menos en los siguientes días. 😶‍🌫️Se formarán nieblas: cuidado al volante. pic.twitter.com/iGAFyNCa0G — AEMET (@AEMET_Esp) December 3, 2025

Sábado festivo y domingo

El sábado, día de la Constitución, continuará la tendencia al alza. El motivo es que, con el avance hacia una situación más anticiclónica, las temperaturas subirán en la mayor parte de la Península y Baleares. El ascenso podrá ser notable en el valle del Ebro y en los Pirineos orientales, donde se alcanzarán máximas inusualmente altas para esta época del año. También se prevé un aumento destacado de las mínimas en el alto Ebro, lo que suavizará las primeras horas del día. Por ello, las heladas quedarán prácticamente restringidas a los Pirineos, mientras que en el tercio norte peninsular se alcanzarán valores elevados para mediados de esta época invernal.

El domingo, aunque se espera una jornada dominada por la estabilidad en buena parte del país, el comportamiento térmico será algo más irregular. Las máximas experimentarán un ligero ascenso en zonas del tercio este, Baleares y el extremo norte, mientras que en el resto se registrará un descenso moderado. Las mínimas, por su parte, bajarán de forma generalizada, salvo en algunos litorales del norte y en áreas del noreste y sureste peninsular, donde podrán subir ligeramente. Aun así, se mantendrán valores altos para la época en regiones del norte, reflejo del aire templado que continúa afectando a la zona. Las heladas, de nuevo, quedarán limitadas a los Pirineos.

En conjunto, el fin de semana se presenta con un marcado ascenso térmico en amplias zonas, especialmente en el norte y el este peninsular, acompañado de un progresivo retorno a condiciones más estables, aunque aún con episodios de viento fuerte y algunas precipitaciones residuales.