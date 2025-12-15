La situación meteorológica de este lunes 15 de diciembre estará marcada por la inestabilidad en buena parte del país, con precipitaciones generalizadas y episodios de lluvias intensas en varias regiones. Durante la primera mitad del día, las precipitaciones más fuertes o muy fuertes y persistentes se esperan en el Levante y el sureste peninsular, mientras que en la segunda parte de la jornada el protagonismo se trasladará al noreste, donde las lluvias también podrán ser persistentes, aunque con menor intensidad.

De hecho, en el estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se observa que hay alertas naranjas por lluvias y tormentas en comunidades como Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana, mientras que Aragón, Cataluña y Galicia mantienen avisos por precipitaciones, y en Castilla y León se activan avisos relacionados con la niebla.

Durante la jornada, la borrasca Emilia continuará debilitándose y desplazándose hacia el este, al mismo tiempo que un frente atlántico penetrará por el noroeste peninsular. Este frente dejará chubascos localmente fuertes al final del día en el norte de Galicia, el oeste de Asturias y en la zona del Estrecho. En el resto del territorio predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con lluvias generalizadas, aunque serán poco probables en el entorno del alto Ebro, el Cantábrico oriental y en las islas Canarias más orientales y zonas del sur de mayor relieve, donde se alternarán con intervalos nubosos.

Los mayores acumulados de precipitación se esperan en el oeste de Galicia, el Estrecho y Alborán, además del Levante y el sureste peninsular durante las primeras horas del día. En estas áreas existe probabilidad de que las lluvias sean fuertes o muy fuertes y persistentes. Además, en entornos del área mediterránea es probable la aparición de tormentas acompañadas de granizo ocasional, y no se descarta la formación de alguna manga marina. Por su parte, en las montañas del norte se esperan nevadas por encima de cotas situadas entre los 1.400 y 1.600 metros.

No está de más recordar que, a primeras horas del día podrán formarse bancos de niebla en zonas del interior de la mitad norte y en áreas montañosas de la mitad sur. En cuanto al viento, éste soplará de componentes este y sur en la Península y Baleares, moderado en litorales y en zonas del interior del tercio norte, con posibles rachas muy fuertes en cumbres. En el resto del territorio será flojo, con intervalos de fuerte en litorales de Galicia. En la segunda mitad del día es probable que tienda a establecerse la componente oeste en el extremo occidental peninsular, el Estrecho y Alborán. En Canarias predominará el viento del norte moderado.

⚠️🔴Actualización avisos rojos: tanto los de la Valencia como Almería, en vigor hasta las 5:59 h del lunes. 🟠 Avisos naranjas: activos en la Región de Murcia hasta las 5:59 h. En la Comunitat Valenciana, hasta las 17:59 h. Avisos siempre actualizados en https://t.co/ljJpl4SZbg pic.twitter.com/91ueJieSdj — AEMET (@AEMET_Esp) December 14, 2025

Canarias y las temperaturas

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en los Pirineos, Alborán y en gran parte de la mitad oeste peninsular, con un descenso ligero en el este de Cataluña, mientras que en el resto del país se esperan pocos cambios. Por su parte, las temperaturas mínimas subirán en Canarias y en la mitad norte peninsular, y descenderán en el resto, con heladas débiles en el Pirineo y de forma aislada en otras montañas del norte y del sureste. Por tanto, en general, el ambiente será más frío en cotas altas, con heladas débiles localizadas, y con pocos cambios térmicos en el resto del territorio.

En Canarias, las temperaturas tenderán a subir ligeramente, manteniendo un ambiente templado. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan valores entre los 19 y 22 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 17 y 23 grados, en una jornada sin cambios térmicos significativos en el archipiélago.