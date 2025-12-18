Temporal en el norte: avisos naranjas en Galicia y el Cantábrico por viento y olas

La situación meteorológica de este jueves 18 de diciembre viene marcada por un contraste entre el avance de un frente atlántico por el noroeste y una progresiva estabilización en el área mediterránea. De hecho, en el tercio este peninsular y en Melilla, durante las primeras horas del día, predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones acompañadas de alguna tormenta ocasional. Estas lluvias podrían ser localmente fuertes en la mitad sur de la fachada oriental, especialmente en el entorno de la Nao y en la ciudad autónoma de Melilla, con posibilidad de que afecten de forma aislada a otros puntos del este peninsular y a Baleares, donde se esperan intervalos nubosos.

Según el estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), hay avisos de nivel amarillo y naranja en varias comunidades, por ejemplo, Galicia concentra avisos naranjas por lluvias persistentes, viento y fenómenos costeros; Asturias, Cantabria y País Vasco presentan avisos amarillos y naranjas principalmente por viento fuerte y mala mar; Navarra mantiene avisos amarillos por viento; la Comunidad Valenciana y Melilla cuentan con avisos amarillos por precipitaciones; mientras que Castilla-La Mancha y Extremadura presentan avisos amarillos asociados a nieblas.

En general, el frente atlántico dejará un tiempo más adverso en el tercio noroeste peninsular. En esta zona se prevén cielos cubiertos y precipitaciones generalizadas, con los mayores acumulados en el oeste de Galicia. Allí, las lluvias serán persistentes y localmente fuertes, aumentando el riesgo de acumulaciones significativas. En el resto de la Península dominará un tiempo más estable, con intervalos nubosos y abundante nubosidad baja matinal, especialmente fuera del cuadrante suroeste, tendiendo a levantar a lo largo del día.

Las nieblas tendrán un papel destacado durante la mañana en ambas mesetas, pudiendo ser localmente persistentes. También se esperan en el valle del Guadalquivir, el Ebro y en zonas interiores del tercio este peninsular. En Baleares no se descarta la presencia de calima, lo que podría reducir la visibilidad en algunos momentos. Por su parte, el viento soplará moderado de componente sur en Galicia, el área cantábrica y el alto Ebro, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas de montaña y litorales. En la fachada oriental peninsular y Baleares predominarán los vientos del este y nordeste, mientras que en el resto del territorio serán flojos, con predominio de la componente sur en el noroeste y este en el resto.

Canarias y las temperaturas

En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en el Cantábrico, el sur del sistema Ibérico, el oeste de la meseta Norte y el tercio sureste peninsular. En cambio, descenderán en la vertiente sur del Sistema Central y en la Cordillera Cantábrica. Las mínimas aumentarán en Galicia, el área cantábrica y Melilla, mientras que bajarán en la mayor parte del centro y este peninsular. Se esperan heladas débiles en los principales entornos de montaña y de forma local en la meseta Norte.

En Canarias se esperan intervalos nubosos, con posibilidad de lluvias débiles en el norte de las islas montañosas. En cuanto a las temperaturas, los valores se mantendrán suaves, con máximas previstas entre 17 y 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria y entre 17 y 23 grados en Santa Cruz de Tenerife, en línea con el ambiente templado característico del archipiélago.