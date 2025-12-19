Vuelco invernal: lluvia, viento fuerte y desplome de la cota de nieve hasta los 800 metros

El tiempo del fin de semana estará condicionado por una situación claramente inestable tanto en la Península como en Baleares, con el paso de varios frentes y un progresivo descenso de las temperaturas que favorecerá la aparición de nieve en amplias zonas de montaña. Nieve que se alargará durante varios días...

El viernes 19 de diciembre comenzará con la entrada de un frente por el oeste peninsular y un aumento gradual de la inestabilidad en el área mediterránea. Durante toda la jornada, predominarán los cielos muy nubosos o cubiertos en la Península y Baleares, con precipitaciones en la mayor parte del territorio, aunque serán poco probables en el tercio oriental peninsular, salvo en Cataluña. Además, se podrán registrar chubascos localmente fuertes en puntos de Alborán, Baleares y los litorales de Cataluña y del Cantábrico oriental, con posibilidad de tormentas en el entorno de Alborán.

Tal será el temporal que hay alerta naranja por rachas de viento fuertes en País Vasco, Asturias y Galicia. Pero además, las nevadas afectarán a las montañas de la mitad norte a partir de los 1.600 a 1.800 metros, descendiendo la cota hasta los 1.200 o 1.400 metros en el noroeste, donde se esperan acumulaciones significativas en la Cordillera Cantábrica. También serán probables nieblas densas y persistentes en zonas de La Mancha.

Domingo: precipitaciones que barrerán la península de oeste a este a lo largo del día; llegarán también a Ceuta, Melilla y Baleares. Nevadas en cotas bajas. Heladas en el interior norte peninsular. 🌡️Mañana, bajada de temperaturas; el domingo será plenamente invernal. pic.twitter.com/koAvGhumvr — AEMET (@AEMET_Esp) December 18, 2025

Sábado y domingo más invernales

Al día siguiente, ya el sábado 20 continuará la inestabilidad con la entrada de un nuevo frente por el noroeste. Las precipitaciones serán generalizadas, aunque de carácter más disperso en el Cantábrico oriental y buena parte del tercio oriental peninsular, salvo en Cataluña y Pirineos. Se prevén chubascos localmente fuertes y ocasionalmente tormentosos en Baleares, Alborán, el oeste de Galicia y el este de Cataluña, donde podrían ser persistentes. Además, continúa la alerta naranja por fuertes rachas de viento en Galicia, pero especialmente por la tarde. Por su parte, la cota de nieve bajará notablemente en el noroeste, hasta situarse entre los 800 y 900 metros, con acumulados relevantes en las montañas del norte. El viento soplará de componente oeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Alborán y los litorales del norte.

Por último, el domingo 21 estará marcado por el paso de nuevos frentes de oeste a este y la aproximación de una borrasca desde el noroeste que introducirá una masa de aire polar. Las precipitaciones serán generalizadas y más abundantes en Galicia, el entorno pirenaico, Alborán y la mitad sur de la vertiente atlántica, pudiendo ser fuertes y persistentes en Andalucía. Como el resto del fin de semana, será Galicia la que tendrá las alertas naranjas por viento… Se esperan nevadas abundantes en las montañas de la mitad norte y del sureste, con descensos adicionales de la cota de nieve y heladas extendidas en zonas interiores. El viento será moderado a fuerte en litorales, con rachas muy fuertes en el sur peninsular y áreas del noroeste.