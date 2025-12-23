La AEMET activa avisos por nieve y oleaje mientras el frío congela León y Palencia

El invierno se hace notar este martes en buena parte de España. Una masa de aire frío sigue influyendo en la Península, dejando una jornada marcada por el ambiente invernal, las precipitaciones generalizadas y la presencia de nieve en zonas de montaña, mientras el oleaje activa avisos en el Mediterráneo y en Melilla.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos activos en cuatro provincias y en la ciudad autónoma de Melilla, principalmente por nieve y fenómenos costeros.

Avisos por nieve y oleaje

Los avisos por nieve afectan a Jaén, León y Zamora, donde se esperan acumulaciones de hasta 5 centímetros en 24 horas, especialmente en áreas de montaña. Las temperaturas mínimas alcanzarán los -2 ºC en León y Palencia, favoreciendo un ambiente plenamente invernal a primeras horas del día.

En cuanto al estado del mar, hay avisos por oleaje en Girona y en Melilla, con olas que pueden alcanzar los tres metros, lo que aconseja precaución en las zonas costeras.

Precipitaciones y nubosidad

Durante la jornada predominarán los cielos nubosos o muy nubosos en gran parte de la Península, con lluvias y chubascos repartidos de forma bastante general. No se espera que sean fuertes, aunque podrán ser persistentes en la vertiente cantábrica.

Las precipitaciones también alcanzarán el suroeste peninsular, extendiéndose hacia el sur de Andalucía, el Estrecho, Ceuta y Melilla, donde localmente podrán ser intensas y persistentes, con posibilidad de tormentas puntuales.

En el tercio este, el tiempo será algo más estable, con menos nubosidad y lluvias restringidas a los sistemas montañosos. En Baleares, con cierta incertidumbre, se esperan intervalos nubosos y precipitaciones aisladas, más probables en el sur del archipiélago.

La nieve aparecerá en los sistemas montañosos, especialmente en el nordeste, con una cota situada entre los 900 y 1.100 metros, que tenderá a subir a lo largo del día. No se descarta que vuelva a nevar en entornos de montaña, aunque de forma débil y dispersa.

Evolución de las temperaturas

Las temperaturas mínimas subirán en la mayor parte del país, sobre todo en el cuadrante suroeste, aunque se esperan ligeros descensos en valles de Castilla y León, el Bajo Ebro, el litoral catalán y Baleares.

Las máximas también aumentarán, salvo en el nordeste peninsular. En Canarias, los termómetros apenas registrarán cambios.

Soplarán vientos moderados del oeste y noroeste en la Península y Baleares, girando a norte y noroeste a partir del mediodía. En los litorales del sur y sureste podrán registrarse rachas fuertes o muy fuertes, al igual que a última hora en el Ampurdán.

En el interior del oeste y al sur de los Pirineos, el viento será en general flojo, excepto en el valle del Ebro. En Canarias continuará el alisio moderado. Además, se esperan brumas y nieblas en algunos valles del interior.

Durante los próximos días, aunque el frío seguirá presente, la AEMET señala que las temperaturas irán recuperándose progresivamente, con una cota de nieve que tenderá a subir. El ambiente seguirá siendo invernal, pero con menos riesgo de heladas generalizadas conforme avance la semana.