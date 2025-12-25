El tiempo en Navidad: nieve a 400 metros y frío polar

El día de Navidad, 25 de diciembre, estará marcado por un ambiente plenamente invernal en gran parte de España, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La llegada de una masa de aire frío, junto a una baja situada al oeste de la Península, provocará un nuevo descenso de las temperaturas y un episodio de nieve y lluvias en varias regiones.

Las precipitaciones se concentrarán principalmente en el nordeste peninsular y en Baleares, donde podrán ser persistentes a lo largo de la jornada. No se descarta que estas lluvias se extiendan también a zonas del este y del norte peninsular conforme avance el día.

En el resto del país predominarán los intervalos nubosos, con chubascos débiles en el interior y lluvias más frecuentes en Galicia y el Cantábrico.

Uno de los aspectos más destacados de esta jornada será la bajada de la cota de nieve, que descenderá hasta los 400-600 metros en puntos de la mitad norte.

🎄Predicción especial | Fiestas de Navidad. ➡️ Hasta el 4 de enero actualizaremos el pronóstico del tiempo diariamente. ¡Felices fiestas! 🔗https://t.co/Tr0X82tKSg pic.twitter.com/ZqyVoQ64Wz — AEMET (@AEMET_Esp) December 22, 2025

Las nevadas más importantes se esperan en el Pirineo oriental, donde podrán registrarse acumulaciones significativas, aunque también nevará en otras zonas montañosas del norte y del este peninsular.

Temperaturas a la baja

Las temperaturas mínimas descenderán de forma generalizada, especialmente en la mitad norte, con valores que se alcanzarán al final del día. Las máximas también bajarán en la mayor parte del país, salvo en el suroeste peninsular, donde podrían registrarse ligeros ascensos.

Este descenso térmico dejará heladas moderadas en zonas de montaña y heladas débiles en amplias áreas del norte y del este de la meseta Sur, reforzando la sensación de frío en una jornada festiva.

Los vientos soplarán de componente norte, moderados en general, con intervalos más intensos en zonas del norte y Baleares. En los litorales de Galicia y el Cantábrico se esperan rachas más fuertes durante la primera parte del día.

En Canarias, el tiempo será más estable, aunque con cielos nubosos en el norte de las islas y algunas precipitaciones ocasionales.

Recomendaciones de la AMET

La AEMET recomienda precaución en los desplazamientos, especialmente en carreteras de montaña y zonas donde la nieve pueda aparecer en cotas relativamente bajas en un día de numerosos viajes familiares.

A partir del sábado, las temperaturas comenzarán a ascender de forma progresiva, aunque las lluvias podrían ganar protagonismo en el cuadrante suroeste durante los días siguientes.