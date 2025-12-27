Fin de semana de inestabilidad: la AEMET avisa de lluvias fuertes en el Mediterráneo y el sur

Este fin de semana de Navidad se presenta con un marcado predominio de la inestabilidad atmosférica en gran parte del territorio español, según los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Los dos días estarán caracterizados por cielos nubosos o cubiertos, precipitaciones y temperaturas con ligeros cambios, aunque con ascensos locales en algunas zonas.

Sábado: nubosidad y tormentas en varias regiones

Para el sábado, la AEMET anticipa que la inestabilidad se mantendrá, especialmente en Baleares, la fachada oriental y el cuadrante nordeste peninsular. En estas áreas se esperan precipitaciones que podrán ir acompañadas de tormenta, aunque se prevé que los claros se abran progresivamente en el archipiélago balear. Las lluvias serán persistentes y fuertes en el este de Cataluña, y también podrían registrarse de manera local en las islas y la Comunidad Valenciana.

🎄Predicción especial | Fiestas de Navidad. ➡️ Actualización del 26 de diciembre. ➡️ Lluvias fuertes y persistentes en el área mediterránea y sur de Andalucía durante el fin de semana. ➡️A partir del lunes, nieblas y más frío. 🎅¡Felices fiestas! 🔗 https://t.co/Tr0X82tKSg pic.twitter.com/MdvjQ1WzjZ — AEMET (@AEMET_Esp) December 26, 2025

En el resto de la Península, los cielos se mostrarán poco nubosos o con intervalos, aunque tenderán a cubrirse en la mitad sur debido a un frente que dejará lluvias en Extremadura y Andalucía, que podrían venir acompañadas de tormenta y granizo. Se prevé que las precipitaciones sean persistentes y fuertes en el extremo oeste de Andalucía, entorno del Estrecho y oeste de Alborán.

En las montañas del cuadrante nordeste y sureste peninsular, se registrará nieve, alcanzando cotas de 1.400 a 1.600 metros, con acumulaciones significativas especialmente en el Pirineo oriental. Canarias registrará intervalos nubosos con lluvias débiles y dispersas, sobre todo en las islas orientales y el norte de las zonas montañosas.

Asimismo, los bancos de niebla serán frecuentes en montañas del centro y del cuadrante nordeste peninsular. En cuanto a las temperaturas, se esperan ascensos en la mayoría de la Península, localmente notables en el Ebro y Cantábrico oriental, mientras que Andalucía occidental registrará descensos y en las regiones mediterráneas habrá pocos cambios. Las heladas serán débiles en amplias zonas del interior y moderadas o localmente fuertes en las montañas del norte.

Por otro lado, el viento soplará con componente sur, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en los litorales de Andalucía occidental. En Canarias predominará viento moderado del oeste, y en el resto del país predominará el componente este, con posibles rachas muy fuertes en los litorales de Cataluña, Cantábrico y Alborán.

Domingo: lluvias en la mitad sur y este

Mientras tanto, durante el domingo, un sistema de bajas presiones situado al sur de la Península provocará precipitaciones en la mitad sur, el tercio este, el valle del Ebro, Ceuta y Melilla. Los mayores acumulados se esperan en los litorales y prelitorales mediterráneos, con posibilidad de que sean fuertes e incluso localmente muy fuertes en la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía mediterránea.

El Cantábrico y el cuadrante noroeste disfrutarán de un tiempo más estable, con cielos poco nubosos, salvo nubosidad baja matinal en la Meseta Norte y montañas, donde podrían registrarse lloviznas. Baleares presentará intervalos nubosos con chubascos ocasionales, más probables en Pitiusas. La nieve se dará en las sierras del sureste, alcanzando 1.400-1.700 metros, y podrían registrarse nevadas en otros entornos montañosos. En Canarias se esperan precipitaciones débiles y dispersas.

🥶La semana a caballo entre 2025 y 2026 será, probablemente, más fría de lo normal en la mayor parte de España. 🌂Lluvias en general escasas, salvo en puntos del litoral mediterráneo y los archipiélagos. Predicción para las tres próximas semanas 👉https://t.co/8PqreFbjZz — AEMET (@AEMET_Esp) December 26, 2025

De igual manera que el sábado, el domingo se mantendrán bancos de niebla matutinos y vespertinos en las montañas y zonas de interior del este peninsular. Las temperaturas experimentarán ascensos en gran parte de la Península, salvo en el cuadrante sureste para las máximas y en el extremo nordeste para las mínimas, donde descenderán. Las heladas serán débiles en general y moderadas en las montañas del norte, pudiendo afectar al interior de Galicia y la Meseta Norte.

Por último, el viento soplará de componente este en la Península y Baleares, generalmente flojo en el interior y moderado en los litorales, con intervalos fuertes posibles en el Cantábrico. En Canarias predominará viento moderado del oeste, rolando a flojo del norte.