Nieblas engelantes y heladas: el tiempo se complica en el interior mientras llueve en el este

La situación meteorológica de este lunes 29 de diciembre viene marcada por una transición hacia un tiempo anticiclónico en la Península y Baleares, aunque la inestabilidad todavía se mantiene en algunas regiones, especialmente en el área mediterránea. De hecho, en estas zonas se esperan cielos nubosos o cubiertos acompañados de precipitaciones que, en ocasiones, podrán ir acompañadas de tormenta y granizo. A esta situación se suma la activación de avisos meteorológicos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Andalucía, Baleares, Castilla y León, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, relacionados con lluvias, tormentas y fenómenos de visibilidad reducida.

Recordemos que las lluvias más intensas y persistentes se prevén en la Comunidad Valenciana, donde podrían alcanzarse acumulados significativos e incluso episodios localmente muy fuertes. Pero además, son probables precipitaciones de intensidad fuerte en Baleares y en los litorales de Murcia y Almería, sin descartar que puedan afectar a zonas del litoral catalán. A lo largo del día, estas precipitaciones tenderán a remitir y se abrirán claros de forma progresiva.

En las áreas montañosas del extremo este peninsular y de Mallorca, las precipitaciones podrán presentarse en forma de nieve a partir de cotas situadas entre los 1400 y 1800 metros, aunque de manera puntual podrían descender hasta los 1200 metros, especialmente al inicio del día en la Ibérica sur. En el resto de la Península no se esperan precipitaciones, si bien habrá abundante nubosidad baja, con una tendencia general a despejar conforme avance la jornada.

El extremo occidental y el área cantábrica serán las zonas con mayor presencia de cielos poco nubosos o despejados. Además, durante la mañana se formarán nieblas en interiores de Galicia, el tercio este peninsular, el alto Ebro y ambas mesetas. Estas nieblas se prevén especialmente densas y persistentes en el centro y oeste de la Meseta Norte, donde podrían llegar a ser engelantes, dificultando la visibilidad durante buena parte del día.

En cuanto al viento, soplará en general flojo en la mayor parte del país, con algunos intervalos moderados en los litorales mediterráneos. Predominarán los vientos de componente sur en el Cantábrico y Galicia, mientras que en el resto del territorio dominarán las componentes norte y este, rolando a poniente en el Estrecho y el mar de Alborán.

🎄Predicción especial | Fiestas de Navidad. ➡️ Actualización del 28 de diciembre. 🌧️El lunes, lluvias localmente muy fuertes y persistentes en la Comunitat Valenciana. 🥶😶‍🌫️ Bancos de niebla y heladas en el interior peninsular. 🎅¡Felices fiestas! 🔗 https://t.co/Tr0X82tKSg pic.twitter.com/4qNb2LKQRp — AEMET (@AEMET_Esp) December 28, 2025

Las temperaturas y Canarias

En cuanto a las temperaturas de este último lunes del año, se esperan ascensos de las máximas en el tercio sur peninsular y en entornos de montaña del resto del país. Por el contrario, en las zonas afectadas por nieblas de la mitad norte peninsular podrían registrarse descensos térmicos. En el resto, los valores térmicos experimentarán pocos cambios. Por su parte, las temperaturas mínimas tenderán a descender en la mayor parte del territorio, con heladas débiles en amplias zonas del interior de la mitad norte y en sierras del sureste, que podrán ser moderadas en áreas montañosas e incluso localmente fuertes en los Pirineos.

En Canarias predominarán los cielos nubosos, con posibilidad de algún chubasco ocasional en las islas de mayor relieve, tendiendo a despejar con el paso de las horas. Las temperaturas se mantendrán suaves, con valores entre los 17 y 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria y entre los 17 y 23 grados en Santa Cruz de Tenerife.