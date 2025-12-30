España vivirá el tramo final de 2025 y el arranque de 2026 bajo dos escenarios bien diferenciados. Según la Aemet, Nochevieja estará dominada por el anticiclón, con frío, heladas y nieblas persistentes, mientras que el jueves 1 de enero llegará con un ligero cambio de tiempo, especialmente en Canarias.

Durante el martes 30 y el miércoles 31, las temperaturas descenderán en la mayor parte de la Península y Baleares, con heladas en amplias zonas del interior de la mitad norte y del cuadrante sureste. En áreas de montaña y en el Pirineo, las heladas podrán ser localmente fuertes, con mínimas claramente bajo cero.

En las ciudades del interior, la Nochevieja será especialmente fría a medianoche, un factor a tener en cuenta para celebraciones al aire libre.

🎄Predicción especial | Fiestas de Navidad. ➡️ Actualización del 29 de diciembre. 😶‍🌫️Bancos de niebla y heladas. Nochevieja sin lluvias. 🌧️A partir del jueves 1, precipitaciones en Canarias. El viernes 2 llegarán a la Península. 🎅¡Felices fiestas! 🔗 https://t.co/Tr0X82tKSg pic.twitter.com/FeWbA04PjN — AEMET (@AEMET_Esp) December 29, 2025

Niebla persistente en el interior

La Aemet sitúa a la niebla como el fenómeno más destacado del final de año. Será densa y persistente en el interior de Galicia, ambas mesetas y las depresiones del nordeste. En la Meseta Norte, además, podrá ser engelante, complicando la visibilidad en carreteras durante buena parte del día.

Aunque en muchas zonas tenderá a levantar con el paso de las horas, en valles y áreas bajas podría mantenerse hasta la tarde.

Precipitaciones escasas

El anticiclón limitará las lluvias. Solo se esperan chubascos ocasionales en Baleares, con posibilidad de que afecten de forma aislada a puntos del litoral mediterráneo peninsular, el oeste de Alborán y el Estrecho. El martes aún podrían registrarse lluvias débiles en el Cantábrico.

El viento soplará moderado, con intervalos fuertes de tramontana en el Ampurdán, y rachas moderadas en litorales, valle del Ebro y Baleares. En el resto del país predominará el viento flojo.

En Canarias, el miércoles aumentará la nubosidad, con viento flojo que irá arreciando de sur y este.

Jueves 1 de enero: llegan los cambios

El primer día de 2026 estará marcado por el mantenimiento de las altas presiones en la Península, pero con la aproximación de frentes atlánticos que aportarán nubosidad alta y la posibilidad de alguna precipitación débil, sobre todo en el oeste peninsular.

En Canarias, uno de estos frentes sí afectará de lleno al archipiélago, con lluvias generalizadas, posibilidad de tormentas y viento fuerte del sur, con rachas muy fuertes en las islas montañosas, especialmente en vertientes sur y oeste.

Las temperaturas máximas tenderán a subir el día 1 en el Cantábrico, el sistema Ibérico, el valle del Guadalquivir y amplias zonas de las mesetas, mientras que las mínimas seguirán siendo frías, con heladas en buena parte del interior norte y zonas de montaña.

Consejos para las celebraciones

Para Nochevieja, conviene abrigarse bien y extremar la precaución en carretera por la niebla. En Año Nuevo, atención en Canarias a la lluvia y al viento, y en el resto del país a los contrastes térmicos de primera hora.

Entre el 1 y el 4 de enero, la Aemet prevé una tendencia general al ascenso térmico, consolidando un inicio de 2026 más templado en la Península, aunque con mayor inestabilidad en Canarias.