El tiempo en Nochevieja: desplome térmico, heladas fuertes y niebla en la Península

La situación meteorológica de este miércoles 31 de diciembre estará marcada por la persistencia de un anticiclón que garantizará la estabilidad en la mayor parte de la Península. Sin embargo, esta estabilidad favorecerá la acumulación de nubosidad baja, dando lugar a brumas y nieblas en amplias zonas del territorio. Estas podrán ser densas y persistentes en los interiores de Galicia, así como en áreas puntuales de la Meseta Norte y en valles y zonas bajas de la Meseta Sur. En este contexto, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activos avisos meteorológicos en comunidades como Galicia, Castilla y León, Extremadura y Cataluña, especialmente durante las primeras horas del día por nieblas y bajas temperaturas.

En la Meseta Norte existe además la posibilidad de que las nieblas sean engelantes, lo que podría agravar las condiciones de visibilidad y favorecer la formación de placas de hielo. Aunque se espera que a lo largo del último día del año tiendan en general a levantar, en algunos enclaves podrían prolongarse durante buena parte de la jornada. Por ejemplo, en el Pirineo se contempla la posibilidad de heladas localmente fuertes, mientras que en otras zonas de montaña las heladas serán moderadas.

En Baleares predominarán los intervalos nubosos, con probables chubascos ocasionales. Estas precipitaciones también podrían afectar de forma aislada a algunos puntos de los litorales de la fachada oriental peninsular, así como al entorno del mar de Alborán y el Estrecho. Se tratará, en cualquier caso, de episodios poco generalizados y de carácter débil.

En cuanto al viento, este soplará de componente norte de forma moderada en Baleares y en los litorales de la fachada oriental peninsular, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes de tramontana en el Ampurdán durante la madrugada. En el resto del país predominarán los vientos flojos, con intervalos moderados de cierzo en el valle del Ebro a primeras horas.

🧵La borrasca Francis dejará el día 1 lluvias intensas en Canarias. A partir del viernes 2 provocará lluvias abundantes en el oeste, centro y sur peninsular. El día 4, además, una masa de aire muy frío llegará a nuestro país. Como resultado, podría nevar en cotas muy bajas. pic.twitter.com/elc1F0jR0i — AEMET (@AEMET_Esp) December 30, 2025

Canarias y las temperaturas

Las temperaturas descenderán de manera generalizada en la Península y Baleares. El descenso será ligero en el tercio sur, pero más acusado en el nordeste, donde podrá resultar localmente notable en zonas deprimidas. Las máximas se verán especialmente afectadas en áreas con niebla persistente, mientras que las mínimas descenderán con mayor intensidad en el Pirineo occidental y en sierras del sistema Ibérico. Además, se registrarán heladas débiles en la mayor parte de los interiores de la mitad norte, el centro y el cuadrante sureste peninsular, moderadas en zonas de montaña y en el este de la Meseta Norte, y localmente fuertes en Pirineos.

En Canarias, los cielos se presentarán nubosos a cubiertos debido al acercamiento de un frente. Las temperaturas experimentarán pocos cambios o ligeros ascensos, en contraste con el descenso térmico previsto en la Península, de hecho, en Las Palmas de Gran Canaria se esperan temperaturas entre 17 y 21 grados, y en Santa Cruz de Tenerife entre 16 y 20 grados.