La borrasca Francis barre España: lluvias, viento y un drástico cambio de temperaturas

La llegada de la borrasca Francis marcará el tiempo de los primeros días de 2026 en gran parte de España, con un escenario meteorológico cambiante que combinará precipitaciones, rachas intensas de viento y fuertes contrastes térmicos. Desde el viernes 2 de enero, la influencia de este sistema atlántico se dejará notar tanto en la Península como en Baleares y Canarias, inaugurando un episodio de tiempo inestable que se prolongará durante el fin de semana.

Concretamente, durante la jornada del viernes, los cielos permanecerán mayoritariamente nubosos o cubiertos, con predominio de nubes altas en el tercio oriental y Baleares, mientras que en el oeste peninsular la nubosidad será más compacta. Las lluvias aparecerán primero en esta zona y, a lo largo de la tarde, se extenderán hacia el Cantábrico, la meseta Norte, el alto Ebro y los Pirineos occidentales, siendo más persistentes en el noroeste y en el sistema Central occidental. En montaña, especialmente en los Pirineos, podrán registrarse nevadas débiles en cotas medias, que irán subiendo con el paso de las horas.

Las temperaturas experimentarán un ascenso notable en buena parte de la Península y Baleares, especialmente en las máximas de las mesetas y en las mínimas de zonas altas del oeste, lo que reducirá las heladas a áreas muy concretas de montaña. Por su parte, en Canarias, aunque los cambios térmicos serán escasos, se esperan intervalos nubosos con lluvias generalmente débiles, que podrían ser localmente intensas de madrugada en Lanzarote y Fuerteventura, además de viento del oeste y suroeste con rachas muy fuertes en zonas expuestas.

⚠️ NOTA INFORMATIVA | Episodio de lluvias y nevadas asociado a la borrasca Francis. ➡️Chubascos localmente fuertes y persistentes en Canarias y en el sur y este de la Península. ➡️Bajada de las temperaturas y probables nevadas los días 4 y 5. + info 👉 https://t.co/0qneNvR4U8 pic.twitter.com/ckbuTd6Asx — AEMET (@AEMET_Esp) January 1, 2026

Sábado y domingo en plena borrasca

El sábado 3 de enero de 2026, la borrasca Francis se situará en el suroeste de Portugal, intensificando las precipitaciones en el tercio sur peninsular. Por ello, el suroeste de Andalucía será una de las zonas más afectadas, con lluvias que podrían ser fuertes o persistentes, sobre todo en áreas litorales y acompañadas de tormenta. Al mismo tiempo, una entrada de aire ártico afectará al tercio norte, donde se esperan precipitaciones débiles que acabarán siendo de nieve en cotas bajas de los Pirineos, la Ibérica y la cordillera Cantábrica oriental. Hay que destacar también que Baleares y el entorno del cabo de la Nao también podrían registrar lluvias intensas. Las temperaturas máximas bajarán en el sur y el extremo norte, mientras que el viento del este y noreste ganará protagonismo, con rachas fuertes en litorales atlánticos y tramontana al final del día.

Luego ya el domingo 4 de enero estará marcado por la incertidumbre, aunque el escenario más probable apunta a un desplazamiento y debilitamiento de la borrasca hacia el entorno de Alborán. Esto incrementará la inestabilidad en los tercios sur y sureste, con chubascos localmente fuertes o persistentes en el golfo de Cádiz, el Estrecho, Alborán y el cabo de la Nao. El aire frío seguirá avanzando hacia el sur, favoreciendo nevadas débiles a moderadas en cotas bajas, con acumulaciones destacadas en el sistema Central oriental, la Ibérica y los Picos de Europa. El descenso térmico será generalizado y las heladas volverán a ganar extensión, mientras el viento soplará con fuerza en varios litorales y la tramontana será intensa entre el Ampurdán y Baleares.