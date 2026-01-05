La borrasca Francis golpea con un desplome térmico y nieve a 300 metros en el interior

España comienza la semana bajo la influencia directa de la borrasca Francis, que mantiene avisos meteorológicos activos en buena parte del país, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La combinación de aire muy frío de origen ártico y la entrada de humedad desde el Mediterráneo deja una jornada marcada por nevadas a cotas bajas, lluvias persistentes y heladas.

La borrasca Francis dejará cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del país, con tendencia a abrirse claros, y con lluvias en el centro y el sureste peninsular, así como en Ceuta, Melilla y Baleares, donde podrán ser fuertes y persistentes, y ocasionalmente acompañadas de tormenta en Alborán y los litorales de Murcia.

🎄Predicción especial | Fiestas de Navidad. ❄️Nevadas en cotas bajas, lluvias fuertes y persistentes y heladas generalizadas. ➡️ Esta es la última actualización de la predicción especial por Navidad. Gracias por vuestra confianza y felices víspera y día de Reyes. 👑🐫 pic.twitter.com/2e86144HEp — AEMET (@AEMET_Esp) January 4, 2026

Además, la AEMET prevé que la semana arranque con un descenso térmico. La Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja se encuentran en alerta amarilla por bajas temperaturas. A ellas se unen Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid con aviso amarillo por nevadas, mientras que en Cantabria ese último aviso es de color naranja.

En cuanto al aviso por nevadas, se extiende a la Comunidad Valenciana y Principado de Asturias yendo acompañado también de alerta amarilla por fenómenos costeros. En Andalucía y la Región de Murcia a ambas alertas citadas se suma otra por lluvias. En Cataluña y Región de Murcia la alerta amarilla por nevadas y temperaturas mínimas hay que añadir otra de igual color por oleaje en Murcia, que asciende a naranja en Cataluña. Por último, en las Islas Baleares hay activa una alerta amarilla por oleaje.

Nieve a cotas bajas y con incertidumbre en el centro

Una masa de aire ártico afectará a la mitad norte peninsular, con un frente que dejará precipitaciones durante la segunda mitad del día en Galicia, el Cantábrico y el alto Ebro, en forma de nieve a una cota de 400 a 600 metros, sin descartar copos a cotas más bajas.

Con cierta incertidumbre, debido a la interacción entre el aire frío y la masa húmeda del sureste, también se prevén nevadas en regiones del centro, especialmente en la meseta Sur. A medida que el aire frío avance hacia el sur, las nevadas podrán afectar a interiores del cuadrante sureste, con una cota que descenderá hasta los 300–500 metros en el interior este peninsular y se situará entre 1.100 y 1.300 metros en las Béticas orientales.

En el nordeste peninsular es poco probable que se registren precipitaciones, aunque, de darse, serían en forma de nieve prácticamente a cualquier cota.

Lluvias persistentes y viento

En el sureste peninsular, especialmente en Alborán y los litorales de Murcia, las precipitaciones podrán ser persistentes y localmente intensas. En Canarias, los cielos se mantendrán nubosos, con precipitaciones persistentes en las vertientes norte de las islas más montañosas.

El viento soplará de poniente en el Estrecho y Alborán, con predominio de la componente norte en el resto del país. Será moderado en la meseta Norte, el valle del Ebro y los litorales, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en los archipiélagos, el Ampurdán, la costa de Galicia y el sureste peninsular.

Heladas y descenso térmico acusado

Las temperaturas descenderán de forma generalizada, con una bajada más notable en interiores de la mitad sur peninsular y en los Pirineos, salvo en las máximas del Cantábrico y Alborán, donde podrían repuntar ligeramente. En Cuenca y Teruel registrarán una mínima de seis grados bajo cero.

Se esperan heladas generalizadas en el interior, excepto en el suroeste, que podrán ser moderadas o localmente fuertes en zonas de montaña de la mitad norte, la meseta Norte, el sur de Galicia y áreas del norte de Navarra, Aragón y Cataluña.