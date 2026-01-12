Avisos de la AEMET por lluvia y viento en el norte con un ascenso térmico generalizado

La situación meteorológica de este lunes 12 de enero estará marcada por una circulación atlántica activa, con la profundización de una borrasca al norte de las islas británicas. Este sistema favorecerá la llegada de un frente que afectará principalmente al tercio noroeste y al extremo oeste de la Península. En estas zonas se esperan cielos muy nubosos o cubiertos, con precipitaciones en el cuadrante noroeste y en el norte de Extremadura. Concretamente, en el oeste de Galicia, las lluvias podrán ser persistentes y localmente fuertes, con acumulados significativos. Según el estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Galicia y Cantabria presentan avisos activos asociados a precipitaciones, viento y fenómenos costeros.

Durante la mañana se formarán nieblas en la vertiente atlántica, que podrán ser más densas y persistentes en áreas de montaña y en la cuenca del Guadiana. De forma más local, tampoco se descartan bancos de niebla en algunos litorales mediterráneos. Además, el viento soplará moderado de componente sur en los litorales del norte, con intervalos de fuerte en las costas gallegas. En el Golfo de Cádiz arreciará del sureste, mientras que en Alborán será flojo de levante. En el resto del área mediterránea y Baleares predominará el viento del sur, con intervalos moderados más intensos en los litorales de Girona. También se esperan probables rachas muy fuertes en los litorales de Galicia y en las montañas del norte.

12/01 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: costeros, vientos y lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/EcLsgqMYYS — AEMET (@AEMET_Esp) January 11, 2026

Canarias y las temperaturas

En cuanto a las temperaturas, las máximas tenderán a ascender en Baleares, en el este peninsular, en zonas de montaña de la mitad sur y en el este de la meseta Norte. En otras áreas se esperan pocos cambios, e incluso descensos en el Sistema Central y en el alto Ebro. Por su parte, las temperaturas mínimas mostrarán un ascenso generalizado en la Península y Baleares, excepto en el bajo Ebro, donde se prevén ligeros descensos. Estos ascensos serán especialmente notables en zonas del Cantábrico, el alto Ebro y el oeste de la meseta Norte. Se mantendrán heladas débiles en los Pirineos, así como de forma aislada en otras zonas de montaña del centro y sudeste.

En el archipiélago canario se prevén intervalos nubosos, sin descartar alguna lluvia débil, especialmente en La Palma. En cuanto a las temperaturas, las máximas experimentarán ligeros ascensos en la provincia oriental, mientras que las mínimas descenderán de forma ligera en las islas más orientales, sin cambios significativos en el resto del archipiélago. En Las Palmas de Gran Canaria, las temperaturas se situarán entre los 16 y los 21 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 15 y los 21 grados.