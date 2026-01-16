La AEMET activa avisos por nieve, lluvia y frío en gran parte de España este fin de semana

El tiempo del fin de semana del 16 a 18 de enero estará marcado por un episodio de inestabilidad, con precipitaciones, nevadas en zonas de montaña, descenso de temperaturas y viento moderado, según la predicción meteorológica. Vayamos por partes… El viernes se espera el paso de un frente que afectará a la Península y Baleares, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y lluvias en la mayor parte del territorio, aunque serán menos probables en el Cantábrico, la fachada oriental peninsular y Baleares.

Las precipitaciones serán en general débiles, aunque podrán ser más abundantes en la vertiente atlántica sur, Galicia y los Pirineos centrales. Por su parte, en el oeste de Galicia, Andalucía occidental y el área del Estrecho existe posibilidad de lluvias fuertes y persistentes, que podrían ir acompañadas ocasionalmente de tormenta. Por este motivo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha señalado avisos por la posibilidad de precipitaciones intensas en la provincia de Cádiz y en Ceuta. Además, se advierte de posibles acumulaciones significativas de nieve en zonas de montaña de la mitad norte, así como de nieblas que pueden ser persistentes en áreas altas de la meseta sur. De hecho, el estado de avisos tiene marcadas en amarillo Asturias, Cantabria, Cataluña, Madrid y País Vasco y en naranja a Galicia por fenómenos costeros, nieve y bajas temperaturas.

Recordemos que este viernes la cota de nieve se situará inicialmente entre los 1000 y 1400 metros en la mitad noroeste, y entre 1500 y 1700 metros en las sierras del sureste, con tendencia a descender hasta los 800 metros en el cuadrante noroeste. También se esperan bancos de niebla en entornos montañosos de la vertiente atlántica y la meseta sur. A Canarias el frente llegará debilitado, con cielos nubosos y precipitaciones en el norte de las islas.

⚠️ NOTA INFORMATIVA | Temporal mediterráneo. ☔️ Lluvias muy persistentes y localmente fuertes.

🌬 Vientos intensos.

🌊 Temporal marítimo con fuerte oleaje. Mantente informado de la predicción del tiempo y avisos en vigor. + info 👉https://t.co/0qneNvQx4A pic.twitter.com/jciZn3dWHI — AEMET (@AEMET_Esp) January 15, 2026

El sábado 17 de enero, la formación de bajas presiones en el entorno de la Península y Baleares dará lugar a un escenario de avisos meteorológicos en varias comunidades. De hecho, la AEMET ha activado avisos por precipitaciones en Baleares, donde las lluvias pueden ser fuertes o persistentes, especialmente en las primeras horas. En Cataluña, los avisos responden tanto a lluvias como a nevadas, Aragón mantiene avisos por nieve en el Pirineo, mientras que en Galicia los avisos se asocian a precipitaciones persistentes ligadas al paso de las bajas presiones. En el litoral cantábrico, Asturias, Cantabria y País Vasco presentan avisos por fenómenos costeros, coincidiendo con viento moderado y mar alterada. Estos avisos se enmarcan en una jornada con descenso térmico, heladas en zonas altas y precipitaciones que, aunque más intensas en el nordeste y Baleares, también podrán darse de forma débil en áreas del interior.

Por su parte, el domingo, una masa de aire frío se asentará sobre la Península y Baleares, dejando cielos muy nubosos y precipitaciones en el norte y nordeste, Baleares y el litoral mediterráneo, sin descartarse en el oeste de Andalucía y el entorno del Estrecho. Las nevadas afectarán al Sistema Central, las Ibéricas y especialmente al Pirineo, con acumulaciones notables por encima de los 1300 a 1500 metros. El viento será mayoritariamente del norte, moderado en litorales, mientras que en Canarias se esperan precipitaciones persistentes en las vertientes norte-nordeste de las islas más montañosas.