Alerta de la AEMET: la borrasca Harry y una DANA golpean con nieve y viento el Mediterráneo

Este lunes 19 de enero, el paso de una DANA hacia el Mediterráneo y la formación de la borrasca Harry al norte de Argelia configuran una situación de marcada inestabilidad en el Mediterráneo occidental. Este escenario dará lugar a un temporal que afectará de forma especial al nordeste peninsular y a Baleares, con precipitaciones intensas, nevadas relevantes en zonas de montaña y un episodio de viento fuerte en áreas costeras. Ante esta situación, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos activos en Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, la Comunidad Valenciana y la ciudad de Melilla por fenómenos adversos como lluvias, nieve, viento, aludes y mala mar.

Esto hace que las precipitaciones más importantes se esperen en el nordeste peninsular, donde podrán ser muy fuertes y persistentes, especialmente en la provincia de Girona. En Baleares también se prevén lluvias, mientras que en el resto del territorio peninsular las precipitaciones serán más dispersas. Podrán aparecer de forma débil en el Sistema Central y en las cordilleras Ibéricas, así como de manera aislada en puntos de la Meseta. Además, un frente atlántico asociado a esta situación dejará lluvias en los litorales atlánticos, con especial incidencia en Galicia y el Cantábrico.

La inestabilidad también alcanzará a las zonas de montaña en forma de nieve. De hecho, se esperan nevadas en distintos sistemas montañosos, débiles en los del centro y norte, con cotas en torno a los 1.000-1.200 metros. Sin embargo, en el Pirineo oriental los acumulados podrán ser muy importantes por encima de los 1.400-1.600 metros. A últimas horas del día, las nevadas podrían extenderse a la Ibérica oriental, con una cota situada entre los 1.100 y 1.300 metros.

El viento será otro de los elementos destacados del episodio. En los litorales atlántico y mediterráneo soplará de componente norte, moderado en general, aunque tenderá a intensificarse. Al final del día se espera viento fuerte del este y nordeste en el litoral catalán y en el norte de Baleares, con rachas muy fuertes y un temporal marítimo asociado. En el interior peninsular, el viento del norte y oeste será flojo, mientras que en el Golfo de Cádiz y el mar de Alborán predominará el poniente, con intervalos de fuerte en Alborán. Además, se prevén brumas y nieblas en zonas de montaña del norte, que podrían ser persistentes en el Pirineo oriental.

🌀 La borrasca Harry dejará un importante temporal mediterráneo. 🌊 Olas de más de 6 metros. Peligroso acercarse a la costa. ⛈️ Lluvias abundantes en Girona: posibles inundaciones y crecidas. ❄️ Nevadas copiosas desde 1000 m en Teruel y Castellón. Complicaciones en carreteras.

Canarias y las temperaturas

Las temperaturas máximas descenderán en el noroeste peninsular y en las montañas del este, mientras que subirán en el arco mediterráneo, el oeste de las mesetas y el valle del Ebro. En el resto del país se esperan pocos cambios o descensos puntuales. En cuanto a las mínimas, estas bajarán ligeramente en el nordeste, en los valles del suroeste y en el Cantábrico, con heladas débiles en sistemas montañosos y de forma local en la meseta, más moderadas en cumbres.

En el archipiélago canario se esperan cielos nubosos, con precipitaciones en las vertientes norte de las islas. El viento del nordeste soplará con intensidad, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes asociadas al régimen de alisio, configurando una jornada ventosa en el conjunto del archipiélago. En Canarias habrá pocos cambios térmicos, con valores suaves: en Santa Cruz de Tenerife se prevén temperaturas entre 17 y 20 grados, y en Las Palmas de Gran Canaria entre 16 y 20 grados.