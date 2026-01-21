Lluvia, viento y nieve: la borrasca Harry barre la Península con avisos en Madrid y el norte

La situación meteorológica de este miércoles 21 de enero viene marcada por un episodio de marcada inestabilidad que afecta a la Península y a Baleares. La presencia de la borrasca Harry provoca cielos cubiertos y precipitaciones en amplias zonas del territorio, especialmente en Baleares y en la fachada oriental peninsular. En estas áreas, las lluvias pueden ser abundantes en puntos concretos como el cabo de la Nao, aunque tenderán a remitir conforme el sistema se desplace por el Mediterráneo y se abran claros de forma progresiva.

En cuanto al estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se activan distintos niveles de riesgo en numerosas comunidades. Predominan los avisos amarillos por viento, lluvias y nieve en regiones como Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana. Se observan avisos naranjas en Asturias, Galicia, Baleares y Cantabria, principalmente asociados a viento fuerte, fenómenos costeros y precipitaciones persistentes. Destaca Galicia, donde aparece aviso rojo durante parte del día por viento muy fuerte, indicando un riesgo extremo. Por su parte, en Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid figuran avisos por nieve, mientras que en Murcia, Ceuta y Melilla predominan avisos por viento y fenómenos costeros.

De manera paralela, el paso de distintos sistemas frontales dejará desde primeras horas del día cielos muy nubosos y precipitaciones en el oeste peninsular. Estas lluvias se extenderán de oeste a este hasta afectar a la mayor parte del país. Se prevé que las precipitaciones sean persistentes y localmente fuertes en el oeste de Galicia y en zonas de Cádiz, con menor intensidad en otras áreas de Andalucía occidental y en principales zonas montañosas de la vertiente atlántica.

Pero no solo eso, sino que la nieve también será protagonista en este episodio. La cota se situará entre los 1100 y 1300 metros en el centro y en la mitad norte peninsular, pudiendo descender puntualmente hasta los 900/1100 metros en el Sistema Central. Se esperan acumulados significativos en el Sistema Central, la Cantábrica occidental y los Pirineos, con posibilidad de afectar a otras montañas de la mitad norte. Además, no se descartan heladas débiles en zonas de montaña del norte y del tercio este, así como en el este de las mesetas.

⚠️🔴 AVISO ROJO | Temporal marítimo en la costa noroeste y oeste de A Coruña la noche del miércoles al jueves. 🌊 Olas de más de 9 metros. ¡Muy peligroso acercarse a playas, acantilados y espigones! ➡️ Precaución también en el resto de Galicia y Cantábrico: olas de más de 7 m. pic.twitter.com/u95GVYguie — AEMET (@AEMET_Esp) January 20, 2026

Canarias y las temperaturas

Las temperaturas máximas descenderán en el área comprendida entre Navarra, Madrid y Cuenca, mientras que aumentarán en el resto de la mitad norte, el tercio este peninsular y Baleares, con ascensos localmente notables en el bajo Ebro. Por su parte, las mínimas subirán de forma generalizada en la mitad oeste, especialmente en el Cantábrico, la meseta Norte y el oeste de la meseta Sur, manteniéndose con pocos cambios en otras zonas. Se formarán bancos de niebla matinales en áreas montañosas, el este de la meseta Sur y depresiones del nordeste.

Por su parte, en Canarias se esperan cielos nubosos, con probables precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas. El viento soplará de componente norte, con intensidad moderada, sin que se observen avisos destacados en el archipiélago. Y se prevé un ambiente templado, con valores entre 16 y 20 grados en Las Palmas de Gran Canaria y entre 16 y 21 grados en Santa Cruz de Tenerife, reflejando una estabilidad térmica clara frente a la situación adversa del resto del territorio.