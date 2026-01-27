Llega lo más crudo del invierno: precipitaciones fuertes y cota de nieve en descenso

La jornada de este martes 27 de enero estará marcada por precipitaciones persistentes y un ambiente plenamente invernal en buena parte del territorio. Durante la madrugada se esperan acumulados notables en Galicia, así como en el oeste del Sistema Central y en las sierras Béticas. A lo largo del día, el paso de un frente frío de noroeste a sureste dejará cielos muy nubosos y lluvias generalizadas en la Península. En el extremo oriental y en Baleares las precipitaciones serán más débiles o incluso podrían no producirse. En zonas de Andalucía se prevén chubascos fuertes coincidiendo con el avance del frente.

En cuanto al estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), predominan los niveles amarillo y naranja por distintos fenómenos adversos. Los avisos naranjas se observan en comunidades como Andalucía, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Región de Murcia, asociados principalmente a lluvias, viento y, en áreas de montaña, nieve. Otras regiones como Aragón, Principado de Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, La Rioja, Comunidad Valenciana, así como las ciudades de Ceuta y Melilla, presentan avisos de nivel amarillo relacionados con precipitaciones, rachas fuertes de viento y fenómenos costeros. En la Comunidad de Madrid figura aviso por nieve, también en nivel amarillo.

En general, la situación atmosférica estará dominada por una intensa circulación atlántica, con una borrasca situada sobre las islas británicas. Las lluvias serán abundantes en la mayor parte del territorio peninsular, con los mayores acumulados en Galicia, las sierras Béticas, el oeste del Sistema Central y distintos puntos de Andalucía. Tras el paso del frente, en litorales del norte y de forma local en Andalucía, las precipitaciones podrían ir acompañadas de tormentas aisladas y granizo pequeño.

La entrada de aire frío provocará un descenso acusado de la cota de nieve. Pasará de situarse por encima de 2000 metros a bajar hasta 500–900 metros en el noroeste, y entre 900–1400 metros en el resto. Las nevadas se extenderán desde Galicia durante la mañana hacia otras zonas montañosas, alcanzando las sierras del sureste al final del día. Los mayores espesores se esperan en la Cordillera Cantábrica y en los Pirineos. Además, se formarán nieblas y brumas en áreas elevadas coincidiendo con el avance del frente.

⚠️ Todas las comunidades y ciudades autónomas tienen algún tipo de aviso en vigor para el martes 27, salvo Canarias. ➡️ La mayor adversidad será ocasionada por las lluvias en el oeste y sur peninsular, los fenómenos costeros en Galicia y sureste y el viento en amplias zonas.

Canarias y las temperaturas

Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada: el descenso será ligero en el oeste y más acusado hacia el este, donde localmente podría ser notable. Las mínimas también bajarán y se registrarán al final del día en Galicia, el Cantábrico, las mesetas y el tercio sur, con heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte. El viento soplará de componente oeste y sur, moderado en el interior y más intenso en litorales, con rachas muy fuertes en amplias zonas.

En Canarias predominarán los intervalos poco nubosos, en contraste con la inestabilidad peninsular. El viento soplará flojo a moderado del oeste. En cuanto a valores concretos, se esperan temperaturas acordes a esa suavidad. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros se moverán entre 14 y 22 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre 13 y 23 grados. Estas cifras reflejan la estabilidad relativa del archipiélago frente a una situación peninsular marcada por lluvias, viento intenso y una bajada generalizada de las temperaturas.