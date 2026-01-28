La borrasca Kristin trae nieve, lluvia, viento y cortes y problemas en decenas de carreteras

El paso de la borrasca Kristin marcará este miércoles 28 de enero una jornada de tiempo adverso en toda España, con avisos activos por lluvia, nieve, viento y fenómenos costeros en todas las comunidades, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La situación estará dominada por una combinación de precipitaciones persistentes, nevadas con acumulaciones relevantes, rachas de viento muy fuertes y mala mar generalizada.

Lluvias persistentes en el sur y fachada mediterránea

Las precipitaciones más intensas se concentrarán en Andalucía, especialmente en las sierras del sur y el entorno de Alborán, donde los avisos por lluvia se mantienen activos durante horas. Provincias como Cádiz y Málaga se sitúan en nivel naranja, mientras que Córdoba, Granada y Jaén permanecen en aviso amarillo.

También se esperan lluvias destacables en Castilla-La Mancha — con avisos en Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo —, así como en Extremadura, donde las precipitaciones que elevan la alerta a naranja se combinan con otros fenómenos adversos. En el sureste, la Región de Murcia afronta una jornada marcada por la lluvia y el viento, especialmente en áreas del interior y la costa que ha provocado la activación de alertas naranjas.

AVISO ESPECIAL | Viento, temporal marítimo, lluvia y nieve. Jornada de miércoles muy adversa. Especial atención a las nevadas en cotas bajas, vientos muy fuertes en amplias zonas, temporal marítimo y lluvias abundantes.

Nieve en amplias zonas del interior y norte

La nieve será protagonista en buena parte del interior peninsular. En Castilla y León, los avisos por nevadas afectan a numerosas provincias, con nivel naranja en Burgos, León, Palencia y Zamora, donde se esperan acumulaciones significativas que elevan los avisos a naranja.

También nevará en Aragón, con avisos en Huesca, Teruel y Zaragoza, así como en Cataluña, especialmente en el Pirineo de Lleida. La nieve alcanza además a La Rioja, Navarra —en el centro y el Pirineo— y a la Comunidad de Madrid, donde los avisos afectan tanto a la sierra como a áreas metropolitanas. En estos lugares, la alerta disminuye a amarilla.

En el oeste, Galicia registra avisos amarillos por nieve en zonas del interior, mientras que en el centro-sur, áreas de Castilla-La Mancha y Extremadura también pueden ver nevar en cotas medias y altas. La cota subirá progresivamente de 600-800 metros a 1.000-1.200 metros, y hasta 1.500 metros en sierras del sureste.

28/01 07:18 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: lluvias, costeros, vientos y nevadas. Nivel máximo de aviso: rojo.



Viento muy fuerte en casi toda la Península y Baleares

El viento de componente sur y oeste será uno de los elementos más persistentes del episodio. Los avisos por rachas fuertes y muy fuertes se extienden por Andalucía – alerta roja –, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Cataluña, con amplias zonas en nivel naranja.

En el nordeste, Aragón y Cataluña mantendrán avisos amarillos durante gran parte del día, mientras que en el centro, la Comunidad de Madrid afronta rachas intensas tanto en la sierra como en zonas urbanas. En el litoral levantino, Alicante, Valencia y Castellón se ven afectadas por viento fuerte combinado con mala mar.

Las Islas Baleares vivirán una situación adversa en nivel naranja, con viento muy fuerte de componente oeste y avisos persistentes en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. AEMET no descarta rachas localmente huracanadas en el extremo sureste peninsular.

Temporal marítimo en el Cantábrico, Atlántico y Mediterráneo

El oleaje será significativo en buena parte del litoral. En el Cantábrico, los avisos amarillos afectan a Asturias, Cantabria y el País Vasco, con mar muy alterada durante todo el día. En el Atlántico, Galicia —especialmente A Coruña, Lugo y Pontevedra— mantiene alertas naranjas por olas de gran tamaño.

En el Mediterráneo, el temporal se deja sentir en Andalucía oriental, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Baleares, donde el oleaje se combina con los vientos intensos citados anteriormente. Ceuta y Melilla también permanecen en aviso naranja por fenómenos costeros, con mala mar persistente.

En Canarias, aunque la situación es más estable, se mantienen avisos por oleaje en Tenerife, La Palma, El Hierro, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, con mar alterada y viento moderado del oeste.

Descenso térmico y heladas

Las temperaturas máximas bajarán en Baleares y el nordeste peninsular, con descensos notables en el valle del Ebro, mientras que subirán ligeramente en el suroeste. En Las Palmas de Gran Canaria el termómetro ascenderá hasta los 22 grados y hasta 24 en Santa Cruz de Tenerife; además, en lugares como Melilla, Murcia, Sevilla, Málaga, Huelva, Almería o Alicante se esperan 20 grados. Las mínimas descenderán en el interior norte y nordeste, con heladas débiles en amplias zonas de la meseta Norte y moderadas o fuertes en el Pirineo. En León registrarán un grado bajo cero y en Soria, Pamplona, Huesca y Burgos descenderán hasta los 0 grados.

El temporal de frío, lluvia y nieve que afecta a la península sigue complicando la circulación en buena parte de la red viaria, con nuevas restricciones en los accesos a Madrid, circulación condicionada por nevadas en autovías y limitaciones específicas a camiones, autobuses y mercancías peligrosas, según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Afectación del temporal en la red principal

Las intensas precipitaciones han provocado el cierre total de 24 carreteras, con la provincia de Cádiz como la más afectada, al concentrar 15 vías cerradas. Entre ellas figuran la A-2101, A-2202, CA-3101, CA-3102, CA-3105, CA-3113, CA-4102, CA-4107, CA-5101, CA-6101, CA-6105, CA-6200, CA-8200, CA-9120 y la CA-9209, en distintos puntos de su trazado.

La lluvia también mantiene el nivel negro en los puentes cordobeses de la CO-4205 (km 3 al 13) y la CO-4207 (km 4 al 6). Además, continúan cortadas por inundación la MA-8302 en Málaga (km 0 al 10), la LE-5705 en León (km 1 al 3), la GI-651 en Girona (km 5 al 8), la CC-146 en Cáceres (km 3 al 4) y la OU-1107 en Ourense (km 2 al 4). En Badajoz, la BA-074 permanece en nivel rojo por el desbordamiento de agua a la altura del kilómetro 3.

Las lluvias provocan el corte de 24 carreteras secundarias: Córdoba

CO-4205 Montemayor

CO-4207 Jarata Málaga

MA-8302 Estepona Girona

GI-651 Palau-Sator León

LE-5705 Villaselán Ourense

OU-1107 Rebordacha Cáceres

CC-146 Zarza la Mayor

Carreteras cerradas por nieve

La nieve mantiene cortes totales (nivel negro) en varias vías de montaña. En Sierra Nevada, están cerradas la A-395 (km 32 al 39) y la A-4025 (km 0 al 7), mientras que en Granada se encuentra afectada la AL-5405 (km 24 al 28). También permanecen cerradas la TE-68 en Teruel (km 0 al 9), la ZP-5404 en Zaragoza (km 7), la LN-8 en Asturias (km 10 al 28) y el acceso al Pico Villuercas por la CC-437 en Cáceres (km 0 al 11).

En Castilla y León, la nieve obliga a cerrar la LE-126 (km 58 al 66), la DSA-191 (km 8 al 11) y la ZA-103 (km 6 al 17). Navarra suma tres carreteras intransitables: la NA-137 (km 47 al 59), la NA-2011 (km 7 al 10) y la NA-2012 (km 7 al 24).

Restricciones y uso obligatorio de cadenas

La DGT informa de que es obligatorio el uso de cadenas (nivel rojo) en 27 carreteras, entre las que destacan la N-260a (km 480 al 495) y las variantes de la N-330 en el entorno de Candanchú. En Ávila, el nivel amarillo condiciona la circulación en la N-403 (km 110 al 132), la N-110 (km 337 al 352) y la N-502 (km 21 al 47). Por su parte, el tráfico se mantiene con nivel verde en la N-6 (km 52 al 58), así como en la N-621 y la N-625.

Las nieves afectan a 71 carreteras, 6 de la red principal: Intransitable en Cáceres la A-66, a su paso por Hervás, en dirección Salamanca. Prohibido el paso a camiones en Madrid en la A-6 y AP-6, en el entorno de Guadarrama.

Además de la nieve, se alerta de lluvia intensa y pavimento deslizante en varios accesos a Madrid, como la A-1 y la A-2, así como de niebla con visibilidad reducida en la A-6 en el entorno de Las Rozas y Torrelodones.

La Dirección General de Tráfico recomienda consultar el estado de las carreteras antes de viajar, evitar desplazamientos innecesarios en las zonas afectadas y seguir las indicaciones de los agentes y de la señalización variable, especialmente en tramos con nieve activa o restricciones específicas.