Fin de semana de frío y nieve: la AEMET pone en alerta a casi todo el país por el temporal

La Península Ibérica y Baleares se preparan para un último fin de semana de enero marcado por una intensa circulación atlántica. La llegada sucesiva de frentes y masas de aire polar marítimo provocará un desplome de las temperaturas, nevadas en cotas bajas y un temporal de viento y mar que pondrá en riesgo a casi todo el país.

El viernes 30 de enero comenzará con cielos cubiertos y precipitaciones generalizadas, salvo en el extremo sureste. La masa polar marítima entrará por el norte, situando el foco de la tormenta en Galicia. En esta región, las lluvias serán persistentes y localmente fuertes, pudiendo ir acompañadas de tormentas y granizo menudo. Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso rojo en Galicia a partir de las 16:00 horas.

Hasta esa hora permanecerá en aviso naranja al igual que todo el día en Asturias, Cantabria, País Vasco y Andalucía, por vientos huracanados y fenómenos costeros. Pero además, prácticamente el resto de la Península, a excepción de Extremadura (que se sumará al final del día), se encuentra en aviso amarillo por nieve, viento o deshielo. Este viernes, las cotas de nieve descenderán hasta los 800-1000 metros en el cuadrante noroeste al cierre de la jornada.

❄️Nieve el viernes y sábado en zonas altas y de montaña del norte peninsular. 🍃Rachas de viento fuertes o muy fuertes en península y Baleares. 🌡️Temperaturas en general, normales a la época; heladas en zonas altas y de montaña del norte peninsular. pic.twitter.com/C1u1LflifE — AEMET (@AEMET_Esp) January 29, 2026

Sábado y domingo: Persistencia del temporal y avisos destacados

El sábado 31, la inestabilidad continuará debido al paso de líneas postfrontales, aunque se espera la entrada de altas presiones por el suroeste hacia el final del día, aportando una estabilidad transitoria. Las precipitaciones se concentrarán en el tercio norte y zonas de montaña, con acumulados significativos en el Cantábrico oriental y el Pirineo occidental.

La situación de avisos para el sábado muestra una prolongación del riesgo extremo en Galicia, que mantendrá el aviso rojo durante las primeras horas de la madrugada (hasta las 08:00 aproximadamente). El aviso naranja por temporal costero y viento se extenderá por todo el litoral cantábrico, Cataluña, Baleares y el mar de Alborán. Además, habrá avisos naranjas por rachas de viento y nieve en Castilla-La Mancha, Aragón, Melilla y la Comunidad Valenciana. La nieve seguirá siendo protagonista en la mitad norte y zonas del sureste, con una cota que oscilará entre los 700 y 1000 metros inicialmente, subiendo a 1200 metros al final del día. Se esperan heladas moderadas en el Pirineo y débiles en el resto de los sistemas montañosos.

El cierre del fin de semana vendrá marcado por la llegada de una masa de aire más templada y húmeda que precederá a un nuevo frente frío. Esto provocará un ascenso generalizado de las temperaturas y, en consecuencia, un aumento rápido de la cota de nieve, que pasará de los 1100 metros a alcanzar los 2000 metros en la zona centro durante la tarde.

Las lluvias volverán a ser persistentes en la vertiente atlántica, especialmente en el oeste de Galicia, donde no se descartan tormentas locales. En Canarias, el tiempo se mantendrá más estable con nubes al norte y vientos de componente noreste amainando durante la jornada. Se recomienda extremar las precauciones en desplazamientos por carretera en toda la mitad norte ante la variabilidad de las cotas y la intensidad del viento.