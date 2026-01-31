Alerta en el Mediterráneo: el viento provoca decenas de incidencias en Murcia y Baleares

El temporal está dejando este sábado situaciones delicadas en muchas zonas de España. Las ciudades más afectadas por el temporal son la Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Galicia e Islas Baleares.

En detalle, este sábado, hasta las 13.30 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' ha recibido un total de 76 llamadas correspondientes a 69 asuntos relacionados con el episodio de vientos que afecta a la Región de Murcia, y que ha motivado la alerta amarilla por vientos y fenómenos costeros hasta las 16.00 horas.

La mayoría de los asuntos gestionados están relacionados con derrumbes y caída de objetos (41) y con obstáculos en la vía pública (19), localizándose principalmente en los municipios de Murcia (26) y Cartagena (15). Ninguno de estos asuntos ha sido relevante.

Islas Baleares en una situación delicada

Las fuertes rachas de viento han provocado la mañana de este sábado la cancelación de cinco vuelos y el desvío de otros seis por las dificultades operativas en el aeropuerto de Palma.

En los aeropuertos de Menorca e Ibiza, por el momento, no se ha registrado ninguna incidencia derivada de la meteorología adversa, según han informado desde Aena. El puerto de la Savina, en Formentera, ha estado cerrado durante algunas horas debido al fuerte oleaje registrado en la menor de las Pitiusas. No obstante, según ha informado la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) en su cuenta de la red social X, pasadas las 12.30 horas ya volvía a estar operativo. El resto de puertos dependientes de la APB, como son los de Palma, Alcudia, Maó e Ibiza, han operado con normalidad a lo largo de toda la jornada de este sábado.

El temporal ha puesto este sábado en alerta por lluvias, tormentas, fuertes rachas de viento y fenómenos costeros a buena parte de Baleares. Emergencias 112 mantiene activa la alerta naranja por vientos fuertes en Mallorca, Ibiza y Formentera y por fenómenos costeros en Mallorca y Menorca.

También, según ha informado el servicio de emergencias en su cuenta de la red social X, está en marcha la alerta amarilla también decretada en Menorca por fuertes vientos y en Ibiza y Formentera por fenómenos costeros. En Mallorca, el temporal ha dejado 90 incidencias, la mayoría por caídas de árboles y desprendimientos.

Plasencia valorará pedir la declaración de zona catastrófica

En paralelo, el Ayuntamiento de Plasencia estudiará solicitar al Gobierno central la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, equivalente a la anterior declaración de 'zona catastrófica', a causa de los daños materiales sufridos en esa localidad cacereña, tras los fuertes vientos acompañados de granizo registrados en la tarde de este pasado viernes.

Así lo ha anunciado este sábado el alcalde placentino, Fernando Pizarro, en declaraciones a los medios en el marco de su visita junto a la consejera de Salud y Servicios Sociales en funciones, Sara García Espada, al Hospital Virgen del Puerto, uno de los puntos más afectados por los fuertes vientos.

"Primero necesitamos indiscutiblemente la valoración de los daños que se han efectuado y ver si cumplimos los preceptos para poder acogernos a esa declaración que ayudaría desde el punto de vista económico al conjunto de los afectados", ha precisado Pizarro.

Remarcando que no ha habido que lamentar daños personales, el regidor ha indicado que, por el momento, las autoridades continúan con la valoración de los daños materiales producidos porque "muchos son muy personales". En concreto, Pizarro se ha referido a vehículos, naves del polígono industrial, arboleda caída o destrozos en el pavimento urbano, entre otros.