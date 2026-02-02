Una borrasca atlántica barre la Península este lunes: avisos por lluvia, viento y nieve

Este lunes 2 de febrero se prevé el paso de un sistema frontal asociado a una borrasca atlántica por la Península y Baleares, lo que dará lugar a cielos nubosos o cubiertos y a precipitaciones bastante generalizadas. Estas lluvias serán menos probables y de menor intensidad en la fachada oriental peninsular y en Baleares, mientras que en la mitad occidental podrán ser localmente fuertes y estar acompañadas por tormenta y granizo menudo. Por ello, la inestabilidad será más acusada en las zonas occidentales, donde los chubascos podrán repetirse a lo largo del día.

Esto hace que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) haya marcado avisos por lluvias, tormentas, rachas fuertes de viento, fenómenos costeros y nevadas en áreas de montaña en diferentes puntos del país. Los avisos más importantes se encuentran en Galicia con aviso naranja por nieve, fenómenos costeros y lluvias; además, se han emitido avisos amarillos en regiones como Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra, Valencia, Ceuta y Melilla por fenómenos diversos como lluvias, nieve, fenómenos costeros, viento y deshielos.

Por persistencia de las precipitaciones, los mayores acumulados se esperan en Galicia, en zonas de montaña y áreas próximas de la vertiente atlántica y de los Pirineos, especialmente en sus laderas sur. También se prevén cantidades destacadas en el sur de Andalucía, sobre todo en la vertiente oeste de la Serranía de Ronda. En el suroeste peninsular, además de las lluvias, podrán registrarse rachas muy fuertes de viento asociadas a las tormentas. Asimismo, son probables rachas muy fuertes en el litoral gallego, en el sur y suroeste de Andalucía y en zonas de montaña y áreas cercanas del interior peninsular.

La nieve hará acto de presencia en las montañas de la mitad norte y del sureste peninsular, con una cota situada inicialmente por encima de 1600/1800 metros, descendiendo al final hasta unos 900/1200 metros. Se esperan acumulaciones en cotas altas. También podrán formarse bancos de niebla en zonas de montaña y brumas frontales extensas, reduciendo la visibilidad de forma puntual.

☔️ Febrero llega con más lluvias. ➡️Nuevas borrascas atlánticas dejarán precipitaciones abundantes en zonas donde ya ha llovido mucho. ➡️Además, habrá deshielos en áreas donde llueva sobre la nieve previamente caída. ➡️ Atención a posibles crecidas de cauces. pic.twitter.com/NslFkqEMRN — AEMET (@AEMET_Esp) February 1, 2026

Canarias y las temperaturas

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en la mitad oeste peninsular y en Ceuta, mientras que aumentarán en el resto, en Melilla y en Baleares, salvo en áreas litorales del sureste andaluz, donde también bajarán. Las mínimas descenderán en el oeste y subirán en el resto, con heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte y del sureste.

Por su parte, el ambiente en el archipiélago se mantendrá templado. En Las Palmas de Gran Canaria las temperaturas se situarán entre 18 y 22 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre 17 y 23 grados. Estos registros reflejan una situación de suavidad térmica, en contraste con el descenso de máximas en el oeste peninsular y con las heladas débiles previstas en zonas de montaña del territorio continental.