Este fin de semana pocas cosas van a cambiar en el clima en España… Durante el viernes 6 de febrero se mantendrá la inestabilidad en la mayor parte de la Península bajo la influencia de la borrasca Leonardo, estacionaria al sur de Irlanda y en fase madura. Predominarán los cielos nubosos con precipitaciones generalizadas en la vertiente atlántica, Alborán y Aragón, mientras que en el Cantábrico, Baleares, fachada oriental y nordeste peninsular serán débiles y ocasionales. Los mayores acumulados se esperan en el oeste de Galicia y del Sistema Central, el Estrecho y la vertiente oeste de las Béticas, donde las lluvias podrán ser fuertes y persistentes, con posibilidad de tormentas y granizo.

En cuanto a los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) del viernes, Galicia presenta aviso naranja durante gran parte del día por fenómenos costeros, mientras que Andalucía mantiene avisos amarillos por lluvias, viento y fenómenos costeros. Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón cuentan con avisos amarillos por viento, sumándose en Aragón avisos por nieve. Baleares, Cantabria, País Vasco, Principado de Asturias, Ceuta y Melilla permanecen también bajo aviso amarillo, principalmente por fenómenos costeros y viento.

🌀La borrasca Marta ha sido nombrada por el @ipma_pt ➡️ El sábado dejará precipitaciones muy abundantes en el tercio sur peninsular, temporal marítimo y rachas de viento muy fuertes en el sur y este de la Península. ⚠️ Consulta avisos en vigor en nuestra web y app. pic.twitter.com/tgeufj1KmC — AEMET (@AEMET_Esp) February 5, 2026

El sábado 7 de febrero continuará el tiempo marcado por la circulación atlántica, con el acercamiento de una nueva borrasca desde el oeste conocida como borrasca Marta. Los frentes barrerán la Península dejando precipitaciones generalizadas, menos abundantes en Baleares, Cantábrico, fachada oriental y nordeste. Los mayores acumulados, con carácter fuerte y persistente, se esperan en el oeste del Sistema Central, la meseta Sur y Andalucía, especialmente en el entorno del Estrecho y sierras cercanas, donde podrán ir acompañadas de tormentas, rachas muy fuertes y granizo. Se prevén nevadas en montañas de la mitad norte y sureste, con cotas entre 900 y 1500 metros y posibles acumulados en el centro peninsular.

El estado de avisos de la AEMET del sábado refleja una amplia afectación. Andalucía presenta avisos naranjas por lluvias, viento, fenómenos costeros y tormentas. Galicia mantiene aviso naranja por fenómenos costeros. Extremadura y la Comunidad de Madrid registran avisos amarillos, incluyendo nieve y viento. Castilla-La Mancha combina avisos amarillos por lluvias, nieve y viento. Cataluña, Región de Murcia y la Comunidad Valenciana presentan avisos amarillos, principalmente por viento y fenómenos costeros. Por último, Baleares, Ceuta y Melilla continúan bajo aviso amarillo, destacando los fenómenos costeros.

En cuanto al domingo 8, se prevé un día de transición, con restos de frentes debilitados dejando precipitaciones de madrugada que tenderán a remitir, reactivándose por la tarde en el oeste peninsular. En general serán débiles, aunque más persistentes en las vertientes oeste de las sierras del sudeste. Nevará en montañas de la mitad norte y sureste con cotas en torno a 1000/1200 metros. Las temperaturas máximas subirán en el interior peninsular y las mínimas descenderán ligeramente. El viento soplará de componente oeste y noroeste, con rachas fuertes en litorales del noroeste, Baleares e interiores de la fachada oriental.