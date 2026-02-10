Una masa de aire atlántica barre la Península con lluvias y avisos en 11 comunidades

La situación meteorológica de este martes 10 de febrero viene marcada por la persistencia de una circulación atlántica que continúa introduciendo una masa de aire húmeda y relativamente cálida para la época del año desde el oeste peninsular. Este patrón favorece un escenario dominado por cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones prácticamente generalizadas en la Península. No obstante, en la mayor parte de las regiones mediterráneas y en Baleares estas lluvias serán menos probables y, en caso de producirse, tenderán a ser débiles, con presencia de intervalos nubosos.

En relación con los avisos meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), gran parte del territorio se encuentra bajo nivel amarillo, que indica riesgo por fenómenos meteorológicos adversos. Las comunidades más afectadas son Galicia, Cantabria, Asturias, País Vasco, Navarra, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Baleares. Los avisos están motivados principalmente por precipitaciones, viento, fenómenos costeros y, de forma puntual, nieve o deshielos. Destaca Galicia, donde aparecen avisos de nivel naranja, asociados a lluvias persistentes y fenómenos costeros adversos, lo que implica un riesgo importante.

Los mayores acumulados de precipitación, con probabilidad de ser fuertes y persistentes y de ir acompañados localmente de tormenta, se esperan en Galicia, el Cantábrico oriental, el Pirineo central y occidental y el oeste del Sistema Central, así como en zonas aledañas de las mesetas. También son probables precipitaciones localmente persistentes en las sierras de Andalucía. La nieve quedará restringida al Pirineo, a partir de cotas altas situadas en torno a los 1800 o 2000 metros.

Pero es que además se prevé la formación de bancos de niebla en regiones de montaña, así como en Galicia, Andalucía occidental y el norte y oeste de la meseta Sur, lo que podrá reducir la visibilidad de forma puntual. El viento soplará de componente oeste y suroeste con carácter moderado en la Península y Baleares, aunque podrá alcanzar intensidades fuertes y rachas muy fuertes en Alborán, el norte de Galicia, el Cantábrico, las montañas del centro y norte, Baleares y, especialmente, en amplias zonas del tercio oriental peninsular.

10/02 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: deshielos, tormentas, lluvias, costeros, vientos y aludes. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/hRqJkErCGl — AEMET (@AEMET_Esp) February 9, 2026

Canarias y las temperaturas

En el apartado térmico, las temperaturas aumentarán de forma prácticamente generalizada, siendo más acusado el ascenso de las mínimas. Las máximas registrarán aumentos notables en el valle del Ebro, mientras que solo en el cuadrante suroeste se esperan pocos cambios o ligeros descensos. Persistirán heladas débiles en el Pirineo.

En el archipiélago canario predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas. Además, las temperaturas serán cálidas como siempre… En Las Palmas de Gran Canaria las temperaturas se sitúan entre los 18 y los 22 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilan entre los 17 y los 23 grados, en línea con el carácter templado del archipiélago y sin cambios significativos.