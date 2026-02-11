La borrasca Nils activa avisos naranjas y amarillos por viento y lluvia en 14 comunidades

La borrasca Nils prolonga este miércoles 11 de febrero la situación de circulación atlántica sobre la Península, con precipitaciones prácticamente generalizadas y un episodio de viento intenso que ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a activar avisos amarillos y naranjas en gran parte del país.

Las lluvias serán persistentes y localmente fuertes en Galicia — donde el aviso es naranja por precipitaciones — y también en el oeste del Sistema Central. En estas zonas no se descartan tormentas ocasionales y granizo. Galicia suma además aviso naranja por rachas muy fuertes de viento, en un contexto de temporal atlántico que afecta de lleno al noroeste con alerta por oleaje.

Viento con rachas intensas

El viento es, de hecho, el fenómeno más extendido de la jornada. Andalucía, Cataluña y la Región de Murcia están en aviso naranja por rachas muy intensas, mientras que en el litoral de Cantabria el aviso también es naranja por fenómenos costeros adversos. En puntos del Cantábrico las rachas podrían alcanzar intensidad huracanada.

El nivel amarillo por viento se extiende además a Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, La Rioja, Comunidad Valenciana, Aragón, Navarra, País Vasco, Asturias, Cantabria, Castilla y León e Islas Baleares. En buena parte de la mitad norte y del tercio oriental peninsular se prevén rachas muy fuertes del oeste y suroeste.

Lluvias persistentes y nieve

En cuanto a las precipitaciones, además del aviso naranja en Galicia, permanecen en nivel amarillo por lluvias Castilla y León, Extremadura, Aragón, Navarra y País Vasco. En la Cantábrica occidental y a primeras horas en el Pirineo también podrán registrarse chubascos localmente intensos, con probables tormentas fuertes al final del día en el entorno del Cantábrico oriental.

Navarra y País Vasco tienen aviso amarillo por tormentas, y en el caso del litoral vasco también por fenómenos costeros. Asturias y Cantabria mantienen igualmente avisos por mala mar.

La nieve hará acto de presencia en el Pirineo por encima de los 1.700 a 2.000 metros, con aviso amarillo en Cataluña, Aragón y Navarra por el riesgo de aludes, así como en zonas de Castilla y León. Además, estas tres últimas comunidades se encuentran en alerta amarilla por el deshielo. No se descarta nieve en cumbres de otros sistemas montañosos, con heladas débiles en cotas altas pirenaicas.

La borrasca Nils provoca la activación de avisos por seis fenómenos adversos diferentes este miércoles. ➡️ Atención sobre todo a las rachas muy fuertes de viento en amplias zonas, al temporal marítimo en el norte y sureste y a las lluvias en Galicia.https://t.co/Fzu8ybkFHi pic.twitter.com/9BTYAI34P8 — AEMET (@AEMET_Esp) February 10, 2026

Baleares comenzará el día con intervalos nubosos, aunque tenderá a cubrirse y podría registrar alguna precipitación en la segunda mitad de la jornada, bajo aviso amarillo por viento y temporal marítimo. En Canarias, la situación será más estable, cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, temperaturas en aumento generalizado y alisio moderado, sin avisos activos.

Temperaturas con pocos cambios

Las máximas subirán en el Ampurdán y en Canarias, mientras descenderán en el valle del Ebro, el Cantábrico oriental y Sierra Morena. En el resto apenas habrá variaciones. Las mínimas aumentarán en Baleares, el Ebro y la fachada oriental peninsular — con ascensos localmente notables en litorales del norte — y bajarán en el Cantábrico y el tercio noroeste.

En Murcia el termómetro registrará la máxima de 27 grados, mientras que en la parte opuesta, León será la provincia con la menor temperatura marcando los 5 grados. Por otro lado, en Las Palmas de Gran Canaria la temperatura oscilará entre los 18 y los 22 grados, y en Santa Cruz de Tenerife entre los 17 y los 25 grados.