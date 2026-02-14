La borrasca Oriana barre España: estas son las zonas que se llevarán la peor parte el domingo

La borrasca Oriana marcará la situación meteorológica de este domingo, obligando a activar avisos amarillos y naranjas por viento y oleaje en una extensa franja del territorio nacional. Las zonas afectadas comprenden Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y la ciudad autónoma de Melilla.

Según detalla la previsión, la peor parte se la llevarán Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana, que permanecerán en nivel naranja de riesgo importante. El resto de las regiones mencionadas se mantendrán bajo aviso amarillo, según los datos facilitados.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anticipa rachas de viento muy fuertes en amplias zonas del tercio oriental peninsular, el mar de Alborán y ambos archipiélagos. Paralelamente, se producirá un aumento significativo de las temperaturas máximas, especialmente notable en el alto Ebro, el Cantábrico oriental y el interior del sudeste.

Aunque las altas presiones dominarán en gran parte del país, un frente afectará al norte peninsular dejando cielos cubiertos. Se esperan precipitaciones débiles en Galicia, el Cantábrico y los Pirineos, con una cota de nieve que oscilará entre los 700 metros iniciales y los 2.000 metros al acabar la jornada.

En Canarias, predominarán los cielos despejados con algunos intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve. Además, se prevé la entrada de calima ligera en las islas orientales, que irá ganando intensidad conforme avance el día.

Respecto a los termómetros, las máximas experimentarán un ascenso generalizado, salvo ligeros descensos en el litoral catalán. Las mínimas caerán en la mitad sur y Baleares, mientras se registrarán heladas débiles en las zonas de montaña y en el este de ambas mesetas.