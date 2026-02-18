Un nuevo frente barre la Península dejando alerta naranja en Galicia y avisos en gran parte del norte

Este miércoles 18 de febrero se prevé el paso de un frente por la Península que avanzará de oeste a este, dejando a su paso cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio. En los tercios este y sureste peninsulares, así como en Baleares durante gran parte de la jornada, predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas. Tras el frente, una descarga fría contribuirá a consolidar la inestabilidad, especialmente en la mitad norte de la vertiente atlántica, el área cantábrica, el alto Ebro y el entorno pirenaico. En estas zonas se esperan precipitaciones, que podrán extenderse a otras regiones salvo al este y sureste peninsular. Las lluvias serán más abundantes cuanto más al noroeste, con posibilidad de que resulten puntualmente fuertes o persistentes en el oeste de Galicia. No se descarta alguna tormenta ocasional en regiones del norte peninsular.

En cuanto al estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), predominan los avisos por fenómenos costeros y viento en buena parte del norte peninsular. Galicia presenta avisos activados, con nivel amarillo y tramos en nivel naranja a lo largo del día. También figuran con avisos Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Navarra y Comunidad Valenciana, principalmente por viento y fenómenos costeros. Andalucía mantiene avisos en zonas litorales y áreas expuestas. Castilla-La Mancha y la Región de Murcia cuentan con avisos por viento en determinados intervalos. En el entorno de Alborán y en el tercio norte se esperan rachas muy fuertes, que se extenderán a interiores del este y sureste peninsular y a los Pirineos a partir de la tarde. Ciudad de Melilla también registra avisos por viento y costeros.

La cota de nieve se situará inicialmente entre 1200 y 1500 metros, descendiendo a 900-1200 metros en el extremo norte, mientras que en el resto oscilará entre 1500 y 1900 metros. Podrán formarse nieblas matinales en las campiñas del sur de Andalucía y en zonas bajas del nordeste, además de brumas frontales en el noroeste peninsular. Además, en general, predominará viento moderado de componentes oeste y sur en la Península y Baleares, en general flojo en interiores del tercio nordeste y suroeste peninsular y con intervalos de fuerte en los litorales del extremo noroeste y en Alborán.

18/02 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: costeros, vientos y nevadas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/LsU1AvRIPe — AEMET (@AEMET_Esp) February 17, 2026

Canarias y las temperaturas

En el conjunto del país, las temperaturas experimentarán un descenso generalizado debido al avance del frente y a la posterior entrada de aire más frío. Esta bajada será más apreciable en amplias zonas del interior peninsular y en la mitad norte. Como excepción, las máximas aumentarán en el Cantábrico oriental, el Pirineo y el nordeste de Cataluña. En áreas de montaña, especialmente en el Pirineo, se prevén heladas localmente débiles.

Por su parte, en el archipiélago se mantendrán valores suaves y estables. En Las Palmas de Gran Canaria las temperaturas oscilarán entre 16 y 21 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se situarán entre 15 y 24 grados, con cielos poco nubosos o despejados y bajo la influencia del viento alisio.