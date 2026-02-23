Adiós a la lluvia: el anticiclón se impone con un ascenso casi generalizado de las temperaturas

La situación meteorológica de este lunes 23 de febrero viene marcada por la estabilidad atmosférica en la mayor parte del territorio. Se prevén altas presiones extendidas de forma general, con el centro situado en el norte de África, lo que favorecerá un tiempo estable y sin precipitaciones. En este contexto, los cielos permanecerán despejados o con presencia de nubes altas, sin que se esperen lluvias en ninguna región. Tanto es así que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no tiene previstos avisos en ninguna comunidad autónoma para la jornada.

Durante la madrugada, sin embargo, podrán formarse nubes bajas acompañadas de brumas y bancos de niebla en la meseta Norte y en el extremo norte peninsular. Estas nieblas también afectarán a los litorales mediterráneos, donde podrán ser localmente persistentes. En estas zonas costeras, la combinación de humedad y estabilidad atmosférica favorecerá la aparición de nieblas y brumas que podrían prolongarse durante varias horas, reduciendo la visibilidad de forma puntual.

Además, el viento soplará flojo y de dirección variable en el interior peninsular, con predominio de la componente sur. En los litorales será algo más intenso, dominando los regímenes de brisa. Se espera levante en el golfo de Cádiz y en el entorno de Alborán, viento del sudeste en el mar Balear, componente este en el Cantábrico y componente sur en los litorales atlánticos gallegos al final del día. En el archipiélago canario, el viento será moderado y de componente este.

Polvo en suspensión procedente del Sáhara cruza el Atlántico y alcanza Sudamérica. En Canarias provoca intensa calima, que reduce la visibilidad y empeora la calidad del aire. Remitirá a partir del miércoles. Además, han subido las temperaturas: más de 30 °C en algunos puntos. pic.twitter.com/n8YElUGOvp — AEMET (@AEMET_Esp) February 22, 2026

Canarias y las temperaturas

En lo relativo a las temperaturas, se espera un ascenso prácticamente generalizado de las máximas en la Península y en Baleares. No obstante, podrían registrarse ligeros descensos en áreas del este de los sistemas Ibérico y Bético, así como en el noreste y en el extremo sudoeste peninsular. Las mínimas tenderán también a subir de forma ligera en la mayoría de las regiones, aunque en la zona de Alborán y en el sudoeste se prevé un descenso. Las heladas débiles quedarán restringidas a las cumbres de montaña de los Pirineos y de la Cordillera Cantábrica, sin descartarse de manera puntual en la meseta Norte.

Por su parte, en Canarias, la situación estará marcada por intervalos de nubes altas y por la entrada de calima que afectará a todas las islas. En Las Palmas de Gran Canaria las temperaturas se situarán entre 20 y 24 grados, reflejando un ambiente suave y estable. En Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre 19 y 28 grados, manteniendo valores templados que contrastan con las posibles heladas restringidas a zonas montañosas del norte peninsular.