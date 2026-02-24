Adiós al anticiclón: el tiempo cambia drásticamente en estas zonas de España

La jornada de este martes 24 de febrero estará marcada por la calima en Canarias y por un cambio progresivo en la situación atmosférica en la Península. Se espera una inestabilización derivada del debilitamiento del anticiclón y del acercamiento de una vaguada que favorecerá la llegada de un frente al noroeste. En las primeras horas no se prevén precipitaciones, aunque durante la madrugada aparecerán nubes bajas con brumas y bancos de niebla en zonas litorales de Galicia, en las depresiones del nordeste, en los litorales del golfo de Cádiz y en áreas mediterráneas, donde estas nieblas pueden ser localmente persistentes. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) hoy hay aviso amarillo por la mañana en Baleares debido a las densas nieblas.

Con el avance del frente, los cielos tenderán a cubrirse en Galicia, produciéndose lluvias y lloviznas débiles en los litorales atlánticos a lo largo del día. Al final de la jornada, estas precipitaciones aumentarán en intensidad y se extenderán hacia el oeste de la comunidad. En el resto del país no se esperan precipitaciones significativas en las primeras horas, aunque sí una evolución de la nubosidad en el extremo noroeste. En Canarias predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas y presencia de calima, que podría extenderse hasta el suroeste peninsular e incluso, de forma ligera, a otras zonas del oeste de la Península.

El viento soplará flojo y de dirección variable al inicio, tendiendo a establecerse la componente sur en las vertientes atlántica y cantábrica, con intensidad moderada en el cuadrante noroeste. En el Levante dominará el régimen de brisas, mientras que en el mar Balear y en los litorales del norte de Cataluña se esperan viento de fuerte y probables rachas muy fuertes, superiores a 70 km/h, en el noroeste de Galicia y en zonas expuestas de la Cordillera Cantábrica. En el Estrecho soplará levante moderado y en Canarias el viento será de componente este, rolando a norte.

Predicción semanal: Lunes y martes: predominio de sol; bancos de niebla en el interior peninsular; en Canarias episodio de calima. Miércoles: precipitaciones en el extremo oeste peninsular y Ceuta. Jueves: chubascos en Canarias, ocasionalmente acompañados de tormenta. (1/2) pic.twitter.com/H2l53HNIwl — AEMET (@AEMET_Esp) February 23, 2026

Las temperaturas y Canarias

En cuanto a las temperaturas, las máximas experimentarán un ascenso en el tercio este, en la Meseta Norte, en Baleares y en el Cantábrico, especialmente en los litorales, donde este aumento podrá ser localmente notable y superar los 6 grados en puntos del litoral cantábrico. Por el contrario, en el resto del territorio se prevé un ligero descenso, más acusado en el oeste de Galicia y en zonas de montaña de la vertiente noratlántica. Por su parte, las mínimas tenderán a subir de forma ligera o moderada en amplias zonas de la mitad norte, con aumentos localmente notables en áreas del noroeste de Galicia, del interior del Cantábrico y del oeste de la Meseta Norte. Las heladas débiles quedarán restringidas a las cumbres de los Pirineos y de la Cordillera Cantábrica.

En Canarias se espera un descenso térmico respecto a jornadas anteriores. En Las Palmas de Gran Canaria las temperaturas se situarán entre 19 y 24 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre 17 y 26 grados, dentro de un contexto de tiempo estable con presencia de calima y viento de componente este que tenderá **al norte**.