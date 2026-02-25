Miércoles inestable: entra un frente por el noroeste y una dana amenaza el sur

Este miércoles 25 de febrero se prevé un día más inestable que los anteriores, con la entrada de un frente por el noroeste y la formación de una dana al sudoeste del golfo de Cádiz. El paso del frente dejará cielos muy nubosos en la mitad occidental peninsular, con precipitaciones en Galicia, más persistentes e intensas en el oeste de la comunidad durante la primera parte del día. No se descartan lluvias en el resto del tercio occidental.

En el resto del territorio predominarán los cielos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional en zonas de la vertiente atlántica, con apertura de grandes claros al final de la jornada. En el Estrecho y en zonas del litoral mediterráneo se espera nubosidad baja matinal. Según los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se presentan avisos activos en Baleares en las primeras horas por la densa niebla, mientras que Galicia mantiene avisos por fenómenos costeros a lo largo de la jornada.

En Canarias, el cielo estará nuboso en el norte, con precipitaciones en las islas de mayor relieve e intervalos nubosos en el resto del archipiélago, sin descartar alguna lluvia al final del día en Lanzarote. Además, se prevén brumas y bancos de niebla matinales en litorales del golfo de Cádiz y del Mediterráneo, con probabilidad de ser localmente más densos en Baleares, incluso en el interior. También se contemplan probables nieblas matinales, que podrán ser localmente densas en Mallorca y Menorca.

En la vertiente atlántica y cantábrica soplará viento de componente sur flojo, con intervalos de moderado en Galicia y en el Cantábrico oriental. En la vertiente mediterránea el viento será flojo de dirección variable, con predominio de la componente este. En los litorales gallegos y cantábricos el viento de componente sur rolará a sudoeste con intervalos de moderado. En el Estrecho y Alborán se espera levante moderado, y en el resto del Mediterráneo viento de componente sur rolando a noreste. En Canarias soplará viento moderado de componente norte, arreciando durante el día, con probables rachas muy fuertes en zonas expuestas y en cumbres de las islas de mayor relieve.

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas tenderán a descender, de forma más suave en el interior de la vertiente mediterránea y en Baleares. En amplias zonas del interior peninsular se alcanzarán valores altos para la época del año. Las mínimas bajarán en el noroeste peninsular, mientras que ascenderán en la meseta Norte y en el oeste de la vertiente sur atlántica. En el resto se esperan ligeros cambios, con predominio de los ascensos. Se prevén heladas débiles en cumbres de montaña de Pirineos y de la Cantábrica.

En el archipiélago se prevé un descenso generalizado, que podrá ser localmente notable en las máximas. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan valores entre 16 y 21 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre 15 y 21 grados, dentro de un contexto de bajada térmica acompañada de viento de componente norte.