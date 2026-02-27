El tiempo el fin de semana: inestabilidad, nieblas y lluvias débiles en gran parte de España

La inestabilidad marcará el tiempo durante el fin de semana, con especial incidencia en el tercio noroeste peninsular y en Canarias, donde la presencia de una dana en transición a baja fría condicionará la evolución atmosférica.

El viernes 27 de febrero se prevé un aumento de la nubosidad en el Cantábrico y Galicia por el paso de un frente que afectará al tercio noroeste. Las precipitaciones serán en general débiles, aunque podrán extenderse de forma dispersa al resto del noroeste y estarán acompañadas de nieblas y brumas en la vertiente atlántica. En el resto del país predominarán los cielos poco nubosos, con nubosidad baja matinal y bancos de niebla en zonas de la mitad norte mediterránea y en Baleares, donde se esperan nieblas localmente densas en Mallorca.

Por su parte, en Canarias, la dana dejará intervalos nubosos y precipitaciones de débiles a moderadas, con tendencia a remitir. No se descarta que en Lanzarote y Fuerteventura puedan registrarse lluvias localmente fuertes y acompañadas de tormenta durante la madrugada. Además, se prevé calima con posibles lluvias de barro y rachas muy fuertes de componente norte, superiores a 70 km/h, especialmente en zonas expuestas y cumbres de las islas de mayor relieve.

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en las vertientes atlántica y cantábrica, con un descenso notable —aunque inferior a seis grados— en el noroeste peninsular, mientras que en la vertiente mediterránea tenderán a subir ligeramente. En Canarias se espera un ascenso generalizado, más acusado en las máximas y especialmente en la vertiente sur de las islas centrales. Se prevén heladas débiles en cumbres de Pirineos y la Cordillera Cantábrica.

De viernes a domingo: predominio de sol sin precipitaciones significativas. 🌡️Temperaturas máximas más propias de mes de abril; a partir del viernes bajarán tendiendo a normalizarse. Las temperaturas mínimas serán las normales a la época y con heladas sólo en zonas de montaña.

El sábado 28 continuará el paso de un frente debilitado por la mitad este peninsular. Por ello se esperan intervalos nubosos en la Península y Baleares, con predominio de nubosidad media y alta, además de nubosidad baja matinal en la mitad norte, interiores del tercio oriental y litorales mediterráneos, acompañada de brumas y bancos de niebla. Habrá lluvias débiles en la mitad oriental y el Cantábrico, más persistentes en su sector oriental y en el norte del Pirineo. No se descarta algún chubasco con tormenta en las Béticas. Por su parte, en Canarias, la baja fría aislada situada en África favorecerá cielos nubosos y lluvias de débiles a moderadas en las islas de mayor relieve. Continuará la calima, con rachas muy fuertes del nordeste superiores a 70 km/h.

En cuanto al domingo, el primer día de marzo se perfila como una jornada de transición hacia una situación más estable tras el paso del frente el día anterior y con el acercamiento de una vaguada por el oeste. Aun así, persistirá cierta inestabilidad en Baleares y en las mitades sur y este peninsulares, donde se prevén cielos nubosos y lluvias débiles en el entorno de la Nao, los litorales occidentales de Alborán y los sistemas Penibéticos, sin descartar precipitaciones también en Cataluña, Valencia y el archipiélago balear. En contraste, en la mitad norte predominarán los cielos despejados, con nubosidad baja matinal en Pirineos y el Alto Ebro.

En Canarias, la presencia de una baja en África favorecerá cielos nubosos y lluvias débiles en el norte de las islas montañosas, con posibilidad de que también se registren de forma dispersa en las islas orientales. Podría darse además calima en el sur peninsular y en las Canarias orientales. Las temperaturas máximas subirán en la mitad norte y bajarán en la mitad sur y en los archipiélagos, mientras que las mínimas descenderán ligeramente de forma general, salvo en el Estrecho y Alborán, donde se mantendrán sin cambios o incluso en ligero ascenso. Se esperan heladas débiles en montañas y en la meseta de la mitad norte, con viento moderado de componente este en la Península y Baleares y rachas fuertes en el Estrecho, Alborán y zonas expuestas de Canarias.