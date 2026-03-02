La borrasca Regina pone en aviso a Andalucía, Galicia, Murcia, Navarra y Valencia

La jornada de este lunes 2 de marzo estará marcada por un progresivo cambio de tendencia hacia un tiempo más inestable en la mayor parte del país, debido a la formación de una baja fría aislada situada entre Canarias y el suroeste peninsular. Esta nueva borrasca, llamada Regina, irá ganando protagonismo y dejará sus efectos de forma gradual. Durante las primeras horas aún predominarán los cielos poco nubosos o despejados en amplias zonas, aunque se espera un aumento de la nubosidad a lo largo del día hasta quedar cubiertos en buena parte del territorio.

En cuanto al estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se mantienen activos avisos en Andalucía, Galicia, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana. Los avisos responden principalmente a fenómenos costeros y viento, con especial atención a las rachas intensas. En Andalucía destacan los avisos por fenómenos costeros y viento; en Galicia, Murcia y la Comunidad Valenciana se señalan avisos por fenómenos costeros; y en Navarra se mantienen avisos por viento.

Durante la mañana se observará nubosidad baja en el tercio oriental peninsular, en el entorno de Alborán y en zonas de montaña, con posibles bancos de niebla. En Galicia, un frente dejará cielos cubiertos y precipitaciones en su mitad oeste. A partir de la segunda mitad del día, la nubosidad se extenderá y las precipitaciones alcanzarán a buena parte del tercio occidental peninsular en forma de chubascos, ocasionalmente acompañados de tormenta, con baja probabilidad de que sean localmente fuertes en puntos del extremo occidental.

También se prevén chubascos en la mayor parte de la fachada oriental, el Estrecho, el entorno del Sistema Central y regiones de la Meseta Sur. No se descarta algún episodio aislado en otros puntos, salvo en el tercio nordeste y en Baleares, donde la probabilidad será menor. En Canarias, los cielos estarán nubosos o con intervalos, con la llegada de la cola de un frente que tenderá a cubrirlos y dejar precipitaciones en la segunda mitad del día, poco probables al sur. Además, habrá presencia de calima en la mitad sureste peninsular y en Baleares.

En cuanto al viento, este soplará flojo a moderado de componentes sur y este en la Península y Baleares, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes de levante en el Estrecho, Alborán y litorales del sureste peninsular. También podrán registrarse rachas muy fuertes en puntos del área Cantábrica. En Canarias, el viento será de componente norte, moderado y tendiendo a fuerte con rachas muy fuertes.

☔️ En los próximos días una borrasca se moverá por el norte de África. Provocará un aumento de la inestabilidad atmosférica y enviará vientos húmedos a la Península. ➡️ Probables lluvias y chubascos, con acumulados importantes, en puntos de Canarias y del sur y este peninsular. pic.twitter.com/hl28AxtNrJ — AEMET (@AEMET_Esp) March 1, 2026

Canarias y las temperaturas

En el conjunto del país, el comportamiento térmico estará marcado por el descenso de las máximas en el oeste peninsular y por ascensos en el litoral Cantábrico y en el archipiélago. Las temperaturas mostrarán un comportamiento desigual en el conjunto del país. Las máximas descenderán en el extremo occidental peninsular, en consonancia con el aumento de la nubosidad y la llegada de precipitaciones, mientras que tenderán a subir en los litorales Cantábricos, en Canarias y en Melilla. En el resto del territorio apenas se esperan variaciones significativas respecto a jornadas anteriores. En cuanto a las mínimas, experimentarán un ascenso en la mitad norte peninsular, con aumentos localmente notables en zonas del Cantábrico, donde el ambiente nocturno será más suave. En el extremo nordeste y en otras áreas del país los cambios serán poco apreciables. Persistirán, no obstante, heladas débiles en la Ibérica y en el Pirineo, manteniendo un ambiente frío en áreas de montaña pese a la tendencia general al alza en las mínimas del norte.

En Canarias, las temperaturas máximas tenderán a subir ligeramente. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan valores entre 15 y 20 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre 15 y 21 grados, en un contexto de viento del norte que podrá intensificarse a lo largo del día.