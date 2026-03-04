La borrasca Regina pone en alerta a media España con fuertes tormentas y granizo

La situación meteorológica de este miércoles 4 de marzo estará marcada por la inestabilidad en la mayor parte del país debido a la borrasca Regina, situada sobre Marruecos y con tendencia a desplazarse hacia el mar de Alborán. Por ello, predominarán los cielos nubosos o cubiertos en la mitad sureste peninsular, mientras que en el resto comenzarán poco nubosos, aunque tenderán a aumentar la nubosidad a lo largo del día, salvo en el Cantábrico y el tercio noroeste, donde se mantendrán más despejados.

Según el estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Andalucía presenta avisos de nivel naranja por lluvias y tormentas, además de fenómenos costeros. Por su parte, Castilla-La Mancha mantiene avisos amarillos por viento, lluvias y tormentas. Cataluña cuenta con aviso amarillo por fenómenos costeros. Extremadura está en nivel amarillo por la tarde debido a lluvias y tormentas, al igual que la Comunidad de Madrid, también bajo aviso amarillo por precipitaciones y tormentas. Murcia tiene avisos amarillos por viento y fenómenos costeros, mientras que la Comunidad Valenciana mantiene igualmente nivel amarillo por viento y mala mar. Por último, la Ciudad de Ceuta figura con aviso amarillo por lluvias y tormentas.

Con todo ello, queda claro que las precipitaciones se presentarán principalmente en forma de chubascos que se irán extendiendo de sur a norte. Afectarán a la mitad sur, la fachada oriental y la zona centro peninsular, y también podrán registrarse en el Pirineo. Estos chubascos podrán ir acompañados de tormenta y granizo ocasional, con probabilidad de ser fuertes en regiones de Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid, sin descartar a Extremadura. Asimismo, se esperan acumulados significativos en el entorno del Estrecho. En Baleares se prevén cielos nubosos o con intervalos nubosos, con posibilidad de algún chubasco ocasional.

En Canarias habrá cielos nubosos con precipitaciones, más abundantes en el norte de las islas. En las islas orientales existe la posibilidad de que estas precipitaciones sean localmente fuertes y vayan acompañadas de tormenta. La cota de nieve se situará por encima de los 1800 a 2000 metros tanto en las islas como en el sureste peninsular. Además, se formarán bancos de niebla en interiores del tercio este peninsular, en el entorno del sistema Ibérico y en el alto Ebro. Además, habrá presencia de calima en la Península y Baleares, extendiéndose también hacia el este de Canarias.

El viento soplará de componente norte con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes en Canarias y en la fachada oriental peninsular, aunque tenderá en general a amainar. En el resto predominará el viento de componente este, moderado en Baleares, la meseta Sur, la mitad oriental y los litorales peninsulares, con probables rachas muy fuertes en regiones del tercio sureste.

⚠️ NOTA INFORMATIVA | Precipitaciones y tormentas intensas en el este y sur peninsular por la borrasca Regina. ➡️ Es difícil precisar dónde se producirán las lluvias y tormentas más adversas. Mantente informado de los avisos en vigor. + info 👉https://t.co/0qneNvQx4A pic.twitter.com/MUz513NTYq — AEMET (@AEMET_Esp) March 3, 2026

Las temperaturas y Canarias

En el conjunto del país, la jornada estará marcada por el descenso de las temperaturas máximas en la mitad sur peninsular, especialmente acusado en Andalucía, mientras que en otras zonas los cambios serán escasos o al alza, como en el área mediterránea norte y el Sistema Central. Las mínimas descenderán en el sur y en áreas de meseta cercanas al Sistema Central, aumentarán en la mitad norte mediterránea y permanecerán sin variaciones significativas en amplias zonas del territorio, con heladas débiles limitadas a los Pirineos.

En Canarias, las temperaturas se mantendrán suaves dentro del contexto general previsto. En Las Palmas de Gran Canaria oscilarán entre 16 y 20 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se situarán entre 15 y 20 grados. Estos valores reflejan un ambiente templado en comparación con otras regiones del país, en una jornada caracterizada por nubosidad, precipitaciones y rachas fuertes de viento en el archipiélago.