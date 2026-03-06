Avisos naranjas en media España por una nueva DANA que dejará nieve y lluvias

El viernes 6 de marzo estará marcado por una situación de inestabilidad en la Península y Baleares debido al predominio de las bajas presiones. Los cielos se presentarán en general nubosos o cubiertos y las precipitaciones serán generalizadas. Se prevé que las lluvias sean especialmente abundantes en el área cantábrica, en el nordeste y en zonas cercanas. Además, existe la posibilidad de que estas precipitaciones sean localmente fuertes en otros puntos del norte, en el cuadrante nordeste, en la fachada oriental y en el entorno del Estrecho, sin descartar que también puedan aparecer en zonas del centro peninsular. En el área mediterránea, las precipitaciones podrían ir acompañadas de alguna tormenta ocasional.

Según el estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para ese viernes, varias comunidades autónomas presentan avisos meteorológicos por diferentes fenómenos. En Andalucía hay avisos naranjas por nieve, fenómenos costeros y viento. Aragón presenta avisos por precipitaciones. En Asturias se activan avisos por lluvia, nieve y fenómenos costeros. En Baleares hay avisos por fenómenos costeros. Cantabria tiene avisos por lluvias, fenómenos costeros y viento. Castilla y León cuenta con avisos por precipitaciones, nieve y viento, mientras que Castilla-La Mancha presenta avisos por nevadas. Por su parte, en Cataluña hay avisos naranjas por lluvias y fenómenos costeros. Galicia tiene avisos por nieve y fenómenos costeros. La Región de Murcia presenta avisos naranjas por fenómenos costeros y nieve. En cuanto al País Vasco y La Rioja cuentan con avisos por precipitaciones. La Comunidad Valenciana tiene avisos por lluvias y fenómenos costeros. Finalmente, Ceuta presenta avisos por viento y Melilla por fenómenos costeros.

Además de todo eso, hay que saber que la cota de nieve se situará entre los 1100 y los 1400 metros, aunque de forma puntual podría bajar hasta unos 900 metros en el noroeste y en el tercio sur. Se esperan acumulaciones significativas de nieve en la cordillera Cantábrica, el Sistema Central y las sierras Béticas, mientras que en otras zonas montañosas las nevadas se producirán principalmente por encima de los 1600 o 1800 metros. También se prevé la presencia de brumas y nieblas en áreas de montaña y en zonas de sierra de los prelitorales, así como durante las primeras horas del día en Baleares.

Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada en la Península, con un descenso notable en el área cantábrica y en la Ibérica norte, mientras que en el extremo oriental podrían registrarse ligeros ascensos. En cuanto a las mínimas, tenderán a descender en la mitad sureste peninsular, con pocos cambios en el resto y algunos ascensos en la meseta Norte. En Baleares y Canarias se espera un ligero descenso térmico. Podrán registrarse heladas débiles en las cumbres de los principales sistemas montañosos.

El viento soplará de componente sur y este en el tercio oriental peninsular y en Baleares, mientras que en el resto predominarán las componentes norte y oeste. Será moderado en los litorales y en el cuadrante noroeste, y flojo en otras zonas del interior. No obstante, se esperan intensidades fuertes con rachas muy fuertes en el norte de Castilla y León, en el litoral de Galicia, en el Estrecho y en el mar de Alborán. En Canarias soplará el alisio, con intervalos de fuerte y posibles rachas muy intensas en áreas expuestas.

Sábado: chubascos en península, Ceuta y Baleares; algunos podrían ser de fuerte intensidad y acompañados de tormenta. Domingo: posibles chubascos ocasionales en el interior peninsular y Baleares. 🌡️Temperaturas, en general, propias de esta época. pic.twitter.com/jamVxkTN8g — AEMET (@AEMET_Esp) March 5, 2026

Durante el sábado continuará la inestabilidad bajo la influencia de una dana, lo que mantendrá los cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones prácticamente generalizadas en la Península y Baleares. Se espera que las lluvias sean más abundantes en Galicia y el Cantábrico, y especialmente en Tarragona, Castellón y en las Pitiusas, donde podrían ser fuertes y dejar acumulados significativos. También podrían registrarse chubascos intensos o tormentas aisladas en otros puntos de la mitad nordeste, sobre todo en Aragón y Baleares. Las nevadas afectarán a los principales sistemas montañosos con una cota situada entre 1300 y 1600 metros, aunque en el sudeste podrá situarse entre 1000 y 1200 metros durante la madrugada.

El domingo 8 de marzo se mantendrá la inestabilidad en la Península y Baleares. Predominarán los cielos nubosos o cubiertos, aunque con tendencia a abrirse claros en regiones del este y del sur. Las precipitaciones serán generalizadas salvo en el sudoeste, y los mayores acumulados se registrarán en el Cantábrico occidental y en el nordeste, aunque serán inferiores a los de jornadas anteriores. Nevará en el Pirineo con una cota de entre 1400 y 1700 metros y de forma más débil en otras montañas de la mitad norte y del sureste. En Canarias continuarán los cielos nubosos en los nortes de las islas montañosas con posibles precipitaciones débiles.