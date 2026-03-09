Una nueva DANA amenaza a España con lluvias intensas y nieve en cotas bajas

La inestabilidad seguirá marcando el tiempo en buena parte de España durante la jornada del lunes 9 de marzo debido a la influencia de una vaguada atlántica y al paso de un frente que, en el escenario más probable, terminará aislándose y formando una nueva DANA en el oeste peninsular. Esta situación favorecerá cielos nubosos o cubiertos en amplias zonas de la Península y Baleares, con precipitaciones que afectarán a gran parte del territorio, aunque con menor incidencia en los litorales del sudeste.

Según el estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), varias comunidades autónomas se encuentran bajo avisos de nivel amarillo por distintos fenómenos meteorológicos. En Asturias y Castilla y León el aviso está activado por nevadas en zonas de montaña pasando de verde a amarillo con el avance de la jornada. En Baleares y en Cataluña el aviso amarillo responde a precipitaciones que pueden ser localmente intensas. Por su parte, en Galicia el aviso se debe a fenómenos costeros, mientras que en la Comunidad de Madrid también se ha activado aviso amarillo por riesgo de nieve.

Las precipitaciones estarán en general bastante extendidas en la Península y Baleares, aunque se espera que sean más ocasionales en los litorales del sudeste. En cambio, en el cuadrante noroeste peninsular podrían ser más intensas y persistentes. Además, en el norte de Baleares y en el noreste de Cataluña se prevén chubascos que podrían ser localmente fuertes y venir acompañados de tormenta y granizo ocasional.

La nieve aparecerá en áreas montañosas de la mitad norte peninsular. La cota se situará inicialmente entre los 1.300 y 1.500 metros, aunque en la parte occidental podría descender hasta situarse entre los 800 y 1.200 metros. Los mayores espesores se esperan en zonas de montaña de la Cordillera Cantábrica y del sistema Central, donde los acumulados podrían ser más significativos.

Durante las primeras horas del día también podrían formarse bancos de niebla en entornos de montaña, así como en zonas orientales de la meseta Sur, Baleares y algunos litorales mediterráneos. A estas nieblas se sumarán brumas asociadas al paso del frente, lo que podría provocar momentos de menor visibilidad en diferentes puntos.

Por su parte, el viento soplará en general de componentes oeste y sur, con carácter flojo en gran parte del territorio, aunque se intensificará con intervalos moderados en el oeste de la meseta. En los litorales se espera mayor intensidad, especialmente en las costas del norte y del sur peninsular. En Galicia el viento tenderá a rolar a componente norte y podría registrarse con intervalos de fuerte.

ℹ️ Este lunes se formará una dana que atravesará la Península de norte a sur. ➡️ Dará lugar lluvias fuertes en puntos del este peninsular y Baleares, así como nevadas copiosas en montañas entre el lunes y miércoles. ➡️ Temperaturas diurnas frías para la época del año. pic.twitter.com/p4J4EIEwXO — AEMET (@AEMET_Esp) March 8, 2026

Temperaturas y Canarias

En cuanto a las temperaturas, se prevé un descenso de las máximas en la mitad occidental de la Península, especialmente en el noroeste, donde la bajada podría ser localmente notable en el interior de Galicia y en el oeste de la Cordillera Cantábrica. En contraste, en el arco mediterráneo se espera un aumento de las temperaturas máximas, mientras que en el resto del país no se prevén cambios significativos. Por su parte, las mínimas tenderán a descender ligeramente y podrían registrarse heladas débiles en cumbres de los principales sistemas montañosos, sin descartar áreas cercanas.

En Canarias, los cielos estarán nubosos en el norte de las islas montañosas, donde se esperan precipitaciones débiles, mientras que en el resto del archipiélago predominarán los intervalos nubosos o los cielos poco nubosos. Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos, con valores aproximados de entre 16 y 20 grados en Las Palmas de Gran Canaria y entre 16 y 19 grados en Santa Cruz de Tenerife. Además, soplará el alisio con intervalos de fuerte y posibles rachas muy fuertes en las zonas más expuestas de las islas.