Lluvias fuertes y nieve a partir de 800 metros en gran parte de la Península y Baleares

La inestabilidad atmosférica continuará este martes 10 de marzo en buena parte de España, con cielos mayoritariamente nubosos y precipitaciones en numerosas regiones de la Península y Baleares. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las lluvias más intensas se concentrarán en el cuadrante sureste peninsular y en las islas Pitiusas, donde los chubascos podrían alcanzar intensidad localmente fuerte.

Las zonas más afectadas por las precipitaciones serán Ibiza, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, donde incluso podrían registrarse lluvias persistentes en el sur de esta última. En estos territorios no se descartan tormentas asociadas a los chubascos, especialmente en áreas cercanas al litoral mediterráneo.

Predicción semanal:

Hoy y mañana: precipitaciones generalizadas en península, Baleares, Ceuta y Melilla; hoy con más acumulaciones en el norte e interior peninsular y cota de nieve 800-1000 m., y mañana en el sureste peninsular, Ceuta y Melilla con cota de nieve 800-1000 m.

Además de la lluvia, la nieve volverá a ser protagonista en varias áreas montañosas del país. Se esperan acumulados significativos en el entorno de las cordilleras Béticas, con una cota que se situará entre los 800 y los 1.000 metros. También podrían registrarse nevadas durante la madrugada en zonas del este de la Meseta Sur y en el entorno del Sistema Central a cotas similares, mientras que en la Cordillera Cantábrica la nieve se espera a partir de unos 1.200 metros de altitud.

Mientras tanto, en Canarias continuará soplando el alisio con intensidad. Se prevén rachas muy fuertes de viento, especialmente en zonas expuestas del archipiélago. Los cielos estarán nubosos en el norte de las islas montañosas, donde podrían registrarse lluvias débiles, mientras que en el resto del territorio predominarán los intervalos nubosos.

Avisos meteorológicos

Durante la jornada se mantendrán avisos meteorológicos en varias comunidades. Andalucía presenta avisos naranjas por nieve en zonas montañosas, mientras que Castilla-La Mancha también mantiene avisos por nevadas de nivel amarillo. En la Región de Murcia se activan avisos por lluvia y nieve, y en la Comunidad Valenciana los avisos se centran principalmente en las precipitaciones intensas. En ambas comunidades son alertas amarillas.

En Baleares, especialmente en Ibiza y Formentera, se espera también una jornada marcada por la lluvia, con chubascos que podrían alcanzar intensidad fuerte en algunos momentos del día.

Temperaturas en descenso

Las temperaturas máximas tenderán a descender en buena parte del centro-este y del tercio sur peninsular, con descensos que podrían ser localmente notables en zonas interiores del sureste. En contraste, los termómetros subirán ligeramente en el cuadrante noroeste y en el norte de la Meseta Sur.

Las mínimas, por su parte, tenderán a subir en la Comunidad Valenciana y en áreas cercanas al Sistema Ibérico, mientras que bajarán en el tercio sur peninsular. En zonas de montaña seguirán registrándose heladas débiles.

Entre las capitales de provincia, se esperan máximas en torno a los 15 o 16 grados en ciudades como Valencia, Alicante, Barcelona o Sevilla, mientras que en Madrid la temperatura máxima rondará los 13 grados. En el interior, ciudades como Burgos o León no superarán los 12 o 13 grados. En cuanto a las mínimas, ciudades como Cáceres, Salamanca, Granada o Albacete se situarán en los 2 grados, siendo Ávila la que menos temperatura registre con 1 grado.