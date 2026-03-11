Vuelco del tiempo: vuelven las temperaturas normales pero hay tres CCAA en alerta

La previsión meteorológica para este miércoles 11 de marzo apunta a una tendencia hacia la estabilización en gran parte de España, especialmente en la Península y Baleares, debido a la entrada de altas presiones desde el Atlántico. Este cambio favorecerá un ambiente más estable y con menos precipitaciones en amplias zonas del territorio, aunque todavía persistirán algunos focos de inestabilidad, sobre todo en áreas del sureste peninsular y del Mediterráneo occidental.

Según el estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), varias comunidades mantienen avisos activos durante la jornada. Asturias presenta avisos amarillos al final de la tarde relacionados con fenómenos costeros. Galicia también se encuentra bajo avisos por condiciones marítimas adversas, con tramos horarios en nivel amarillo. Por su parte, la Comunidad Valenciana mantiene avisos amarillos por precipitaciones durante las primeras horas del día, especialmente en su mitad sur.

En este contexto, el cuadrante sureste de la Península, así como las islas Pitiusas y Melilla, mantendrán durante buena parte del día cielos nubosos o cubiertos. En estas áreas se esperan precipitaciones que, aunque tenderán a remitir con el paso de las horas, podrían alcanzar intensidad localmente fuerte.

La situación será especialmente destacable en el sur de la Comunidad Valenciana, donde existe una baja probabilidad de chubascos intensos que podrían dejar acumulados significativos, especialmente en áreas situadas al norte del cabo de la Nao. Con el avance de la jornada, estas precipitaciones tenderán a ir cesando progresivamente, favoreciendo la apertura de claros en el cielo. La mejoría será gradual, permitiendo que el tiempo se estabilice poco a poco en estas regiones del litoral mediterráneo.

En el tercio norte peninsular, por otro lado, el paso de un frente provocará un aumento de la nubosidad de oeste a este. Esta situación afectará principalmente a Galicia, el área cantábrica y los Pirineos, donde se prevén lluvias débiles. Se tratará en general de precipitaciones de poca intensidad, dentro de un escenario atmosférico más húmedo que en el resto del país.

En contraste, el cuadrante suroeste peninsular registrará cielos poco nubosos o despejados durante gran parte del día. En el resto de regiones predominarán los intervalos nubosos, alternando con momentos de mayor apertura del cielo. En Baleares, aunque la nubosidad será variable, no se descarta la aparición de algún chubasco ocasional de carácter aislado.

La cota de nieve se situará inicialmente en torno a los 1500 metros, aunque tenderá a ascender con el paso de las horas. En el sureste peninsular se elevará por encima de los 2000 metros, mientras que en el extremo norte se moverá aproximadamente entre los 1800 y los 2000 metros. Durante las primeras y últimas horas del día también podrán aparecer bancos de niebla en distintas regiones. Estos se prevén especialmente en interiores del tercio oriental peninsular, así como en Galicia, el área cantábrica y Baleares, pudiendo reducir localmente la visibilidad.

En cuanto al viento, soplará moderado del oeste en el Cantábrico, mientras que en la mayor parte del territorio peninsular será en general flojo. Predominará la componente norte en Baleares y en la fachada oriental peninsular, la componente este en la mitad sur y la componente oeste en la mitad norte.

🌊Temporal marítimo en Canarias y litoral atlántico gallego. De miércoles a domingo: predominio de sol sin precipitaciones significativas. 🌡️En la península, temperaturas más propias de mes de febrero; a partir del miércoles subida notable y ya serán las normales a la época. pic.twitter.com/NdK2Nfa6Ou — AEMET (@AEMET_Esp) March 9, 2026

Canarias y las temperaturas

Las temperaturas máximas tenderán a ascender en gran parte de la Península. Este aumento será generalmente ligero en el tercio norte, pero podrá ser localmente notable en la meseta Sur y en el interior de Andalucía, donde se espera un ambiente más templado durante las horas centrales del día. Las mínimas subirán en Galicia y en la meseta Sur, mientras que en la meseta Norte, el entorno del sistema Ibérico, el valle del Ebro y Andalucía predominarán los descensos. En el resto del país se esperan pocos cambios. Persistirán las heladas débiles en zonas de montaña, pudiendo registrarse de forma local en algunos puntos de la meseta Norte.

En el archipiélago canario se prevén cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, donde podrán registrarse lluvias débiles, mientras que en el resto predominarán los intervalos nubosos o los cielos poco nubosos. El viento será protagonista, con alisio fuerte y rachas muy fuertes en varias zonas del archipiélago. En cuanto a las temperaturas, se mantendrán suaves: en Las Palmas de Gran Canaria se moverán entre los 15 y los 19 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 16 y los 20 grados.