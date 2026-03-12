Estabilidad y sol en casi toda España con nieblas matinales y alertas costeras

Durante la jornada de este jueves 12 de marzo, se espera una situación de estabilidad generalizada en gran parte del país en la que predominarán los cielos poco nubosos o despejados tanto en la Península como en Baleares. No obstante, durante las primeras horas del día aparecerá abundante nubosidad baja en el tercio norte peninsular, en el entorno del Sistema Ibérico y en algunas zonas del Mediterráneo. Esta nubosidad tenderá a levantarse a lo largo de la jornada, dando paso a cielos más abiertos conforme avance el día.

Además, según el estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), durante las primeras horas del día habrá avisos activos en Cantabria, Cataluña y el País Vasco por fenómenos costeros.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad será baja en la mayor parte del territorio. Aunque, de forma puntual, podría registrarse alguna precipitación débil y dispersa en el nordeste de Cataluña al comienzo del día. También se contempla la posibilidad de lluvias débiles al final de la jornada en el oeste de Galicia. Por la tarde, en áreas montañosas del sureste peninsular, no se descarta algún chubasco ocasional. En general, se tratará de fenómenos aislados y de poca intensidad, dentro de un contexto de tiempo mayoritariamente estable en la mayor parte del país.

Uno de los fenómenos más destacados de la mañana de este jueves será la presencia de nieblas, que podrán ser densas en regiones del tercio norte peninsular como Galicia, el alto Ebro y la Meseta Norte. También existe la posibilidad de que aparezcan en zonas de la Meseta Sur. Además, se prevén bancos de niebla en áreas del Sistema Ibérico, en Baleares y de forma más puntual en algunos puntos de la fachada oriental peninsular. Estas nieblas tenderán a disiparse progresivamente a lo largo de la mañana conforme aumente la visibilidad.

El viento también tendrá protagonismo en algunos puntos del territorio. Soplará de levante con intensidad moderada y con posibles intervalos fuertes en el Estrecho. En el Ampurdán se espera tramontana, mientras que en los litorales de Galicia dominará el viento del suroeste. En el resto del territorio el viento será en general flojo. Predominarán las componentes norte y oeste, aunque tenderán a rolar a sur en Baleares y en la fachada oriental peninsular. En la mitad sur dominará la componente este, mientras que en la mitad norte será más frecuente la componente oeste.

🌊Temporal marítimo en Canarias y litoral atlántico gallego. De miércoles a domingo: predominio de sol sin precipitaciones significativas. 🌡️En la península, temperaturas más propias de mes de febrero; a partir del miércoles subida notable y ya serán las normales a la época. pic.twitter.com/NdK2Nfa6Ou — AEMET (@AEMET_Esp) March 9, 2026

Canarias y las temperaturas

Las temperaturas máximas tenderán a aumentar de forma generalizada en la mayor parte del país, con la excepción de Baleares, donde apenas se esperan cambios. En cuanto a las mínimas, descenderán en Galicia, Asturias, Huesca, Murcia y en el sur de Castilla-La Mancha y de la Comunidad Valenciana, mientras que en el resto de la Península y en Ceuta predominarán los ascensos. En otras zonas las variaciones serán poco significativas y en áreas de montaña podrán registrarse heladas débiles durante las primeras horas del día.

En cuanto a las temperaturas en Canarias, se mantendrán dentro de valores suaves en comparación con el resto del país. En Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife se esperan temperaturas que oscilarán entre los 15 y los 20 grados. Estas temperaturas reflejan la estabilidad térmica habitual del archipiélago, con variaciones moderadas a lo largo del día.