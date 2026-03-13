España, dividida por el tiempo: del calor en el sur al aviso naranja por temporal en el norte

España se prepara para un fin de semana meteorológico de "dos velocidades". Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el país quedará dividido entre la estabilidad casi veraniega del sureste peninsular y un aumento progresivo de la inestabilidad que culminará el domingo con un aviso naranja por fenómenos costeros y fuertes vientos en el arco mediterráneo norte y el archipiélago balear.

La jornada de este viernes 13 de marzo se caracteriza por el dominio de las altas presiones en la mayor parte de la Península y Baleares. Predominan los cielos poco nubosos y un ascenso térmico que dejará un ambiente muy templado en el centro y sur peninsular, con máximas que alcanzarán los 23 °C en puntos como Murcia o los 20 °C en el valle del Guadalquivir.

Sin embargo, el extremo norte rompe esta tónica de calma. El acercamiento de un frente atlántico ha activado avisos por lluvias intensas y fuerte oleaje en Galicia y el Cantábrico. En el litoral gallego, el riesgo es importante (aviso naranja) debido a una mar combinada que puede generar olas de hasta 6 metros, mientras que en zonas de montaña de Asturias y el Pirineo se esperan las primeras nevadas significativas del episodio.

Predicción para el resto de la semana: Hoy: predominio de sol. Viernes: en el extremo norte peninsular, precipitaciones persistentes. Sábado: en la mitad norte peninsular y Baleares, precipitaciones, de nieve en cota 1000-1200 con acumulaciones importantes en Pirineos. (1/2) pic.twitter.com/VgcJRS3QJH — AEMET (@AEMET_Esp) March 12, 2026

El sábado 14 de marzo la inestabilidad ganará terreno. Aunque el tercio sur y el área mediterránea seguirán disfrutando de intervalos de nubes y claros sin precipitaciones, el mapa de avisos de la AEMET se teñirá de amarillo en casi todas las comunidades.

El viento de componente norte y oeste comenzará a arreciar, activando alertas en Andalucía, Castilla y León, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco, La Rioja, Melilla y la Comunidad Valenciana. La nieve también será protagonista en los sistemas montañosos del norte y centro, con acumulaciones que podrían complicar la circulación en cotas altas de la Cordillera Cantábrica y el Sistema Ibérico.

El cierre del fin de semana estará marcado por el desplazamiento del núcleo de inestabilidad hacia el noreste. Según los datos de la AEMET, el domingo 15 de marzo será el día más crítico para la navegación y las actividades costeras en el Mediterráneo septentrional.

Se marcan avisos naranjas en Cataluña, Navarra y Baleares por nieve, destacando que hay que poner especial atención al Ampurdán (Gerona) y al archipiélago balear, donde se esperan vientos del norte y noroeste de hasta 75 km/h (Fuerza 8) y olas de 5 metros de altura. Además, la Comunidad Valenciana, Aragón y Navarra mantendrán avisos amarillos por rachas fuertes y nieve, mientras que el resto de la Península tenderá a una estabilización progresiva.

En contraste con este temporal, el sur y sureste peninsular cerrarán la semana con cielos despejados y temperaturas suaves, consolidando una sensación primaveral que se mantendrá ajena a los avisos de riesgo importante del noreste.