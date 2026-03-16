Estabilidad, subida de temperaturas y avisos naranjas por temporal marítimo

La jornada de este lunes 16 de marzo estará marcada por una situación de estabilidad atmosférica en gran parte de España debido al predominio de las altas presiones sobre la Península y Baleares. En general se esperan cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del territorio. No obstante, durante las primeras horas del día habrá algunas zonas donde predominarán los cielos nubosos con presencia de nubes bajas. Esto ocurrirá principalmente en Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro, el entorno de los Sistemas Central e Ibérico y también en el norte y este de la meseta Norte. En estas zonas no se descarta la formación de bancos de niebla matinales que podrían reducir la visibilidad a primeras horas, aunque con el paso de la mañana tenderán a levantarse y el cielo irá quedando más despejado.

En cuanto al estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), varias comunidades presentan avisos activos a lo largo del lunes. Entre ellas destacan Andalucía por fenómenos costeros y viento, la única comunidad sin avisos naranjas esta jornada. Luego aparecen Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Galicia y el País Vasco con avisos amarillos y naranjas en distintas franjas horarias por fenómenos costeros y viento.

En cuanto a las precipitaciones, únicamente se espera la posibilidad de alguna lluvia débil en el Cantábrico oriental durante la primera mitad del día. Estas precipitaciones serán poco significativas y tenderán a desaparecer con el paso de las horas, manteniéndose después un tiempo más estable en esta zona. En el resto del país no se esperan precipitaciones, lo que refuerza el carácter estable de la situación meteorológica.

El viento será otro de los elementos destacados de la jornada. Soplará tramontana fuerte con rachas muy fuertes en Ampurdán, Mallorca y Menorca. En el valle del Ebro se registrará cierzo moderado, con rachas fuertes especialmente en su tramo bajo. Tanto la tramontana como el cierzo tenderán a amainar con el paso del día. Por el contrario, el viento de levante irá ganando intensidad en el entorno de Alborán y en la provincia de Cádiz, donde se espera que arrecie hacia el final de la jornada, pudiendo alcanzar intervalos fuertes y rachas muy fuertes. En el resto del territorio peninsular predominarán los vientos flojos de componentes norte y este, aunque en algunos litorales como los de Galicia, el Cantábrico, el entorno del Sistema Ibérico y el valle del Guadalquivir podrán registrarse intervalos moderados.

15/03 11:12 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: vientos, costeros y nevadas. Nivel máximo de aviso: rojo.

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Canarias y las temperaturas

Respecto a las temperaturas, las máximas experimentarán un ascenso prácticamente generalizado en la mayor parte del país. Este aumento será especialmente notable en amplias zonas del interior del cuadrante nordeste peninsular, en Galicia, en el área cantábrica y en el Sistema Central. En cambio, en los litorales del mar de Alborán y en zonas del sureste peninsular se espera un descenso de las temperaturas máximas. Las mínimas bajarán en buena parte de la mitad sur peninsular, en la meseta Norte y en las depresiones de Cataluña y Huesca. En Baleares se producirán ascensos de las mínimas, mientras que en el resto del territorio los cambios serán en general poco significativos. También se prevén heladas débiles en los principales entornos de montaña y de forma local en la meseta Norte y en zonas interiores del extremo sureste, pudiendo ser moderadas en el Pirineo.

En cuanto a las temperaturas en Canarias, se esperan pocos cambios en términos generales respecto a jornadas anteriores. En Las Palmas de Gran Canaria los valores se situarán aproximadamente entre los 16 y los 20 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 22 grados. Estos registros reflejan un ambiente templado y estable, característico del clima del archipiélago, con variaciones suaves a lo largo de la jornada.