La borrasca Therese amenaza con fuertes lluvias en Canarias y tormentas en Andalucía

Este miércoles se prevé que se mantenga un tiempo estable en la mayor parte de la Península y Baleares, con predominio de cielos poco nubosos en amplias zonas. Aun así, durante las primeras horas del día podrán aparecer algunos intervalos de nubes bajas en regiones de Baleares, Cataluña y en áreas del Alto y Bajo Ebro, donde además serán probables los bancos de niebla. Esta situación de estabilidad general se verá parcialmente alterada por la formación de la borrasca Therese al oeste de la Península, que irá introduciendo bandas de nubes medias y altas desde el suroeste hacia el nordeste. A pesar de esta nueva borrasca, para hoy, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) tan solo marca avisos amarillos y verdes en Galicia por fenómenos costeros.

Las nubes que trae Therese serán más abundantes en el suroeste peninsular, donde se esperan chubascos ocasionales y la posibilidad de alguna tormenta, especialmente en Andalucía occidental, así como en puntos del entorno de Alborán y en Extremadura. No se descarta que estas precipitaciones puedan afectar de forma más localizada a otras zonas del extremo occidental de la Península. Además, durante la tarde se prevén chubascos en el entorno del Pirineo oriental, asociados a la evolución diurna.

La influencia de la borrasca también alcanzará al archipiélago canario. El paso de uno de sus frentes provocará un aumento de la nubosidad, con cielos tendiendo a cubrirse y precipitaciones prácticamente generalizadas. Estas lluvias podrán ser localmente fuertes en el norte de las islas de mayor relieve. En cuanto a otros fenómenos, se espera la presencia de calima ligera en el sur peninsular, lo que podría afectar ligeramente a la visibilidad.

En relación con el viento, soplará en general flojo de componentes este y sur en la Península y Baleares, con intervalos de mayor intensidad en litorales del sur peninsular, Galicia y el Cantábrico oriental. En estas zonas no se descarta alguna racha muy fuerte al final del día. También se prevén intervalos moderados en el extremo oeste peninsular y una tendencia a intensificarse en Baleares, la fachada oriental y el valle del Ebro a últimas horas. En Canarias, el viento será de componente oeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes.

⚠️ NOTA INFORMATIVA | Temporal en Canarias de viento, lluvia y oleaje por la borrasca Therese. ➡️ Lluvias fuertes y persistentes, vientos intensos, mala mar y nevadas en cumbres. ➡️ La situación podrá prolongarse durante toda la semana. + info 👉https://t.co/0qneNvQx4A pic.twitter.com/HXKFfZODKw — AEMET (@AEMET_Esp) March 17, 2026

Canarias y las temperaturas

Las temperaturas máximas tenderán a descender en la mayor parte de la Península, así como en las islas Canarias occidentales, mientras que en el tercio nordeste apenas se esperan cambios. Por el contrario, en el entorno del Estrecho y Alborán podrían registrarse algunos aumentos. Las temperaturas mínimas experimentarán un ascenso entre ligero y moderado en la Península, llegando a ser notable en el Cantábrico oriental, aunque descenderán en la zona del Estrecho. En Baleares y Canarias orientales se esperan pocos cambios, mientras que en las occidentales se producirá un descenso. No se descartan heladas débiles en cumbres del Pirineo y también en zonas altas de Canarias.

Por su parte, los termómetros en Canarias muestran valores suaves y moderados. En Las Palmas de Gran Canaria se sitúan entre los 16 y 22 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilan entre los 16 y 21 grados. Estas cifras reflejan un ambiente templado, sin extremos térmicos, en línea con las condiciones habituales del archipiélago pese a la inestabilidad atmosférica prevista.