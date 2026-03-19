La borrasca Therese castiga a Canarias con fuertes lluvias y nieve

Las precipitaciones serán uno de los fenómenos más destacados este jueves 19 de marzo, especialmente en las islas Canarias, donde se esperan lluvias fuertes y persistentes, en ocasiones acompañadas de tormenta. Estas precipitaciones podrán dejar acumulados importantes, sobre todo en las islas de mayor relieve. En las cumbres, la situación será aún más adversa debido a la nieve, con acumulaciones significativas por encima de los 1.800 a 2.000 metros. A esto se sumarán rachas muy intensas de viento de componente oeste, lo que incrementará la inestabilidad. En la Península, también se registrarán rachas muy fuertes de levante en Cádiz y Almería, así como vientos del sur intensos en el Cantábrico oriental.

La borrasca Therese será la responsable principal de este escenario meteorológico. En Canarias, dejará cielos cubiertos con precipitaciones generalizadas, más intensas en las islas montañosas y de carácter más ocasional en las orientales. En el suroeste peninsular, aunque con menor intensidad, también se notará su influencia con cielos nubosos o cubiertos y lluvias en Extremadura y Andalucía occidental, con una baja probabilidad de que sean persistentes en Huelva. Según el estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Andalucía presenta avisos naranja por la tarde y amarillo por la mañana por viento y fenómenos costeros, por su parte, Navarra y País Vasco están en aviso amarillo por viento, y Melilla cuenta con aviso amarillo por fenómenos costeros.

Por otro lado, la entrada de humedad desde el Mediterráneo afectará al este y nordeste peninsulares, generando cielos nubosos o con intervalos nubosos. Se formarán bancos de niebla matinales en zonas elevadas y se esperan lluvias débiles en la Comunidad Valenciana y el sur de Cataluña, así como en el Estrecho y Melilla. Durante la tarde, podrían producirse chubascos en áreas próximas al Pirineo y, de forma más ocasional, en Baleares. En el resto del territorio, predominarán los cielos poco nubosos o con presencia de nubes altas, aunque por la tarde se desarrollará nubosidad en áreas montañosas.

Además, existe la posibilidad de calima ligera en el sur y oeste peninsular, lo que podría afectar a la visibilidad. El viento soplará de forma floja a moderada en la Península, con predominio de la componente este. Sin embargo, se registrarán intervalos de mayor intensidad con rachas muy fuertes, especialmente de componente sur en el Cantábrico oriental y de levante en los litorales del sureste, Alborán y Cádiz, así como en zonas montañosas cercanas. En Canarias soplará con fuerza desde el suroeste, con rachas muy intensas.

19/03 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: lluvias, costeros, vientos y nevadas. Nivel máximo de aviso: naranja.

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Canarias y las temperaturas

En el conjunto del país, las temperaturas reflejan una evolución desigual, con descensos en amplias zonas peninsulares frente a la estabilidad térmica del archipiélago canario, donde la influencia marítima suaviza las variaciones incluso en episodios de inestabilidad. De hecho, las mínimas subirán en Baleares, Andalucía occidental y los litorales del este y sureste, mientras que bajarán en áreas montañosas del tercio oriental y en el oeste de la meseta Norte, con pocos cambios en el resto. Se esperan heladas débiles en zonas altas del Pirineo, el sistema Ibérico y también en Canarias.

En Las Palmas de Gran Canaria se esperan valores entre 17 y 20 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre 16 y 20 grados, manteniendo un ambiente templado pese a las lluvias, el viento y la nieve en cotas altas.